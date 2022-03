Trump beleeft tot nu toe een matig tot slecht seizoen, en een nog minder 2022. De excentrieke lefty werd in de halve finale van de Masters in een decider uitgeschakeld door Barry Hawkins en stond sinds het Players Championship in november vorig jaar geen enkele keer meer in een finale. Dat het niet goed genoeg is weet de huidige nummer drie van de wereld zelf maar al te goed, en de kraker tegen Neil Robertson die vanmiddag op het programma staat komt dan misschien ook geen eens zo slecht uit.

"Misschien is het goed voor mij om wat eerder tegen de topspelers te spelen, omdat het misschien mijn focus krijgt. Vorig jaar had ik niet gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ben gewoon blij dat ik in een kwartfinale sta. Het is gewoon leuk om nog in het toernooi te zitten.

Terugkijkend op zijn overwinning op Jimmy Robertson zei Trump: “Ik miste een vrij gemakkelijke blauwe naar de hoek. In zo'n kort format kun je je dat gewoon niet veroorloven. Het is een pot die ik op de training nooit zou missen, maar het ontbreekt me op dit moment gewoon aan vertrouwen, zeker als je weet dat de hele tafel open ligt als je mist. Het gaat erom dat je een beetje geloof hebt. Als ik op mijn best ben, kan ik tien tot vijftien frames achter elkaar honderd keer breken, maar het is niet gemakkelijk om dat te doen als je niet op je best bent ", aldus de voormalig wereldkampioen.

Snooker Welsh Open | Walden slaat comeback O'Sullivan af en bereikt kwartfinale

