WK Sheffield | "Ik had geen andere keuze" - 'Keuwissel' pakt goed uit voor Maguire

"Ik moest wel", zei Maguire na zijn overwinning tegen Eurosport. "Er waren shots waar ik niet voor kon gaan omdat ik niet wist wat er met de keu zou gebeuren. Dat was één van de redenen waarom ik ook strak moest spelen en Zhao geen makkelijke kansen moest geven."

"Ik ga niet zeggen dat ik de komende drie dagen aan de keu zal wennen, want het kan wel even duren voordat ik er helemaal comfortabel mee ben. Het had alle kanten op kunnen gaan met een nieuwe keu, maar gelukkig voor mij viel het mee."

"Het is moeilijk. Ik ga niet liegen en zeggen dat het oké is. Het zou niet moeten gebeuren. Niemand zou het moeten doen, maar ik had geen keus. Als ik mijn keu niet zou wisselen, denk ik niet dat ik die wedstrijd had kunnen winnen. Ik dacht dat het beter was om te wisselen en vanuit daar te zien hoe het loopt. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het plan lukte."

Hoe belangrijk is een keu voor een speler?

Het belang van een goede keu mag absoluut niet gebagatelliseerd worden. Tientallen spelers zweren bij de keu die ze gebruiken en om er eentje te wisselen, zeker tijdens het wereldkampioenschap, is dan ook de grootste nachtmerrie voor elke snookerspeler.

Van keu veranderen is niet zoals een racketwissel bij tennis of een nieuw paar schoenen voor een voetballer. Spelers spelen vaak tientallen jaren met dezelfde keu, en sommige spelers gebruiken zelfs de keu uit hun dagen als jeugdspeler. Ondanks dat er betere versies en modellen op de markt zijn, is het gevoel wat een speler bij de keu heeft het allerbelangrijkst.

Dat een keuwissel verkeerd kan uitpakken, weet Stephen Hendry als geen ander. Toen hij in september 2003 terugvloog van de Euro-Asia Masters Challenge richting Schotland brak zijn keu door bagagemedewerkers. De keu, die hij sinds zijn 14e had en voor 40 pond had gekocht, was de keu die hij had gebruikt bij het winnen van zijn zeven wereldtitels en tientallen andere toernooien. Na deze calamiteit won Hendry nog 'slechts' twee rankingtitels.

