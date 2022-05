De zesvoudig wereldkampioen heeft nog vier frames nodig om zich tot wereldkampioen te kronen. Mocht hij winnen, dan evenaart hij het record van Stephen Hendry, die in de jaren '90 zeven keer de Silver Lady omhoog mocht houden. Hij heeft een goede voorsprong, maar velen hadden gedacht dat met de vorm waarin O'Sullivan verkeert er vanavond niet eens gespeeld zou worden.

Gelukkig voor het publiek en de fans kwam het niet zo ver, want Trump greep de eerste drie frames van de middagsessie, om de schade te verkleinen naar 12-8. De huidige nummer vier van de wereld leek ook het vierde frame van de middag te gaan winnen, maar miste een plant naar het midden, waarna O'Sullivan een masterclass in positiespel produceerde en zijn voorsprong vergrootte naar vijf frames.

Trump zet door

Na de mid-session sloeg Trump terug door de eerste twee frames na de pauze te winnen, maar een mislukte long pot van de wereldkampioen gaf ''The Rocket' een makkelijke kans om zijn veertiende frame op het scorebord te noteren. Het laatste frame zou wederom een enorm belangrijke worden. Trump kon de achterstand terugbrengen tot drie frames en O'Sullivan kon zijn voorsprong voor de laatste sessie vergroten naar vijf frames. Op het moment dat het moest produceerde Trump zijn beste frame van de finale tot nu toe. Een 105-break zorgt ervoor dat de spanning in deze finale weer terug is.

Ga dus nergens heen, vanavond vanaf 20:00 beginnen de twee snookertitanen aan hun vierde en laatste sessie.

