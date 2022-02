Snowboarden

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt slopestyle?

Slopestyle, een onderdeel van het snowboarden, staat sinds de Winterspelen van Sochi in 2014 op het olympische programma en is een vorm waarbij de atleten over een lang parcours een aantal trucs moeten laten zien om zo punten te scoren. Alles wat je moeten weten over dit relatief nieuwe olympische onderdeel leggen we je uit in deze explainer.

00:05:14, 6 uur geleden