Snowboarden

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt snowboarden?

De snelste mannen en vrouwen op de snowboard komen in actie op de Olympische Spelen, net als de durfals met mooie trucs in huis. Met liefst vier Nederlandse troeven is Team NL goed vertegenwoordigd in Peking. In deze explainer leggen we je alles uit over de verschillende onderdelen bij het snowboarden.

00:06:38, 6 uur geleden