Beijing 2022

"Nicolien is een inspiratie voor mij"

Michelle Dekker reageerde opgetogen na haar succesvolle kwalificatie:

"Het was een hele leuke course. De sneeuw is super goed en de course is supersnel, het wordt een hele leuke race"

De 25-jarige Nederlandse weet wie haar voorging op het onderdeel:

