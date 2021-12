De snowboardcross is niet alleen leuk om zelf te doen, maar biedt ook puur vermaak voor de televisie. De deelnemers moeten zo snel mogelijk afdalen over een uitgezet parcours met onder andere meerdere kombochten en sprongen.

Hierbij is het zaak om niet alleen snelheid te maken en de tegenstanders van je af te houden, maar ook om overeind te blijven. Het is dus een soort BMX’en in de sneeuw. Risico nemen is noodzakelijk, maar een valpartij is funest. Dit maakt de sport niet alleen spectaculair, maar ook onvoorspelbaar!

Kwalificatie per ronde

Nadat de snowboarders tijdens de kwalificatie een tijd hebben neergezet, strijden ze in diverse series om startbewijzen voor de volgende ronden. De tijd van de kwalificatie bepaalt de zwaarte van de heat. Tijdens de Olympische Spelen vormen zich acht series met vijf deelnemers, waarvan de beste drie zich plaatsen voor de kwartfinale.

Vervolgens staan er vier kwartfinales met zes snowboarders op het programma, waarvan opnieuw de beste drie zich kwalificeren. Daarna volgen twee halve finales met zes deelnemers en een finale en troostfinale, met opnieuw zes snowboarders. Tijdens de World Cup zijn er 32 deelnemers in series van vier. De beste twee plaatsen zich voor de volgende ronde.

Nieuw op het olympisch programma is het onderdeel voor gemengde teams, dat al langer deel uitmaakt van de World Cup. Hierbij worden de prestaties van de mannen en vrouwen bij elkaar opgeteld om te bepalen wie zich kwalificeren voor de volgende ronde.

De World Cup vormt de ideale opmaat richting Peking. Er staan voor de Olympische Spelen zes wedstrijden gepland in Secret Garden (China), Montafon (Oostenrijk), Cervinia (Italië), Krasnoyarsk (Rusland), Chiesa in Valmalenco (Italië) en Le Massif (Canada). Na Peking volgt er nog een toetje in Reiteralm (Oostenrijk) en Veysonnaz (Zwitserland).

Op wie moet je letten?

De blikvanger bij de mannen is Allessandro Hämmerle. De Oostenrijker won de afgelopen drie jaar de World Cup en is uitstekend begonnen aan de campagne van dit seizoen. Vorig jaar werd hij op het WK verrassend geklopt door de Spanjaard Lucas Eguibar. Het betekende wel zijn eerste medaille op een ‘major event’.

Eliot Grondin heeft met zijn twintig jaar de toekomst. Hij eindigde vorig jaar als tweede in de wereldbeker en werd derde op het WK. Wanneer de Franse jeugdwereldkampioen de stijgende lijn doorzet, is hij een serieuze uitdager van Hämmerle.

En misschien kan onze landgenoot Glenn de Blois stunten. Vorig jaar won de 26-jarige Westlander in het Italiaanse Chiesa in Valmenco voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. In het eindklassement werd hij vierde. Op een goede dag doet hij in Peking mee om het eremetaal!

Bij de vrouwen is Eva Samková de grote naam. De Tsjechische won goud op de Olympische Spelen in 2014 en pakte vier jaar later brons. Ook werd ze in 2019 wereldkampioen. Vorig seizoen troefde Charlotte Bankes haar af in de strijd om de mondiale titel. De Britse versloeg haar ook bij de wereldbeker in Montafon en nam daarmee de leiding over in het wereldbekerklassement.

Olympisch kampioene Michela Moioli kan een nieuwe tweestrijd tussen Samková en Bankes voorkomen. Ze stond de afgelopen vier edities van het WK op het podium. Ze werd twee keer tweede en twee keer derde.

Parallelslalom en parallelreuzenslalom

Bij de parallelslalom en parallelreuzenslalom strijden de deelnemers één tegen één om een plek in de volgende ronde. Je moet je eerst echter via de kwalificatieronde met een goede tijd plaatsen voor de achtste finales. Hierin gaan de snowboarders in de eerste run tegelijk van start en werken ze naast elkaar precies hetzelfde parcours af. Wie wint, vertrekt met voorsprong in de tweede run. De winnaar over twee runs plaatst zich voor de volgende ronde.

Het verschil tussen beide onderdelen is de lengte van het parkoers, het aantal poortjes (18 tot 25 en 23 tot 30) en de afstand tussen de poortjes. Op de parallelreuzenslalom maak je meer snelheid en heb je meer tijd om een foutje te herstellen. Sinds 2018 is alleen de parallelreuzenslalom nog olympisch.

Net als bij de snowboardcross vormt de World Cup de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen. Het circuit gaat via Bannoye (Rusland), Carezza (Italië), Cortina d’Ampezzo (Italië), Scuol (Zwitserland), Bad Gastein (Oostenrijk), Simonhöhe (Oostenrijk), Moskou (Rusland), Piancavallo (Italië) en het Sloveense Rogla naar de finale in het Duitse Berchtesgaden.

Op wie moet je letten?

Dimitri Logonov staat bij de mannen al een aantal jaar aan de top. De Rus werd in 2019 wereldkampioen op beide onderdelen. Vorig seizoen won hij opnieuw het langste onderdeel, maar moest hij de titel op de parallelslalom afstaan aan Benjamin Karl. Sangho Lee, de nummer twee van Pyeonchang, is uitstekend aan het seizoen begonnen. De Zuid-Koreaan won in Bannoye de parallelreuzenslalom en eindigde als tweede op de parallelslalom.

Bij de vrouwen ga je vermoedelijk de naam van Sofia Nadyrshina veel horen. De pas achttienjarige Russische werd vorig seizoen wereldkampioen op de parallelslalom en eindigde als tweede bij de parallelreuzenslalom. Bij de wereldbekerwedstrijd in Bannoye sloeg ze dit jaar direct toe op de parallelreuzenslalom. Dit megatalent heeft alles in zich om de slalom de komende jaren te domineren!

De concurrentie lijkt vooral te komen uit Duitsland. Selina Jörg won in 2019 en 2021 het WK parallelreuzenslalom. Ook pakte ze op dit onderdeel zilver tijdens de Olympische Spelen in 2018. Landgenoten Ramona Hofmeister, Carolin Langenhorst en Melanie Hochreiter scoren ook traditioneel goed tijdens de internationale wedstrijden. Regerend olympisch kampioene is Ester Ledecká. De Tsjechische baarde in PyeongChang opzien door naast de parallelreuzenslalom ook goud te pakken bij het alpineskiën.

Waar kijk je?

