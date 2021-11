Razgatlioglu was misschien wel het beste wat de World Superbikes recent kon overkomen, want het is de Turk gelukt om een einde te maken aan de dominantie van Rea. De teller staat voor Rea op zes titels en daar blijft het voorlopig bij, want hij heeft eindelijk – voor het eerst sinds 2014 – weer eens zijn meerdere moeten erkennen.

En wel in de 25-jarige Turk, die behalve een geduchte concurrent ook gewoon een meer dan waardig opvolger is. Razgatlioglu was dit seizoen gewoon de beste en knabbelde langzaam maar zeker de hegemonie van Rea weg. De strijd leek enkele weken terug al min of meer beslist.

Ad

Dagje langer in spanning

Superbike Superbikes| Van der Mark kijkt terug op zijn race na derde plaats in laatste race van seizoen 16 UUR GELEDEN

Toch werd het weer spannend na een weekend in Portugal, waarbij de concurrenten enkele keren onderuit gingen. Daardoor vond de ontknoping pas plaats tijdens de seizoensafsluiter in Indonesië. Vanwege het slechte weer moesten de zenuwen zelfs nog een dagje langer worden opgespaard.

Het format van het race-weekend werd iets aangepast om tenminste twee races te kunnen afwerken en daardoor was een tweede plaats tijdens de eerste onderlinge strijd met Rea voor Razgatliogu voldoende om zondag direct een feestje te kunnen vieren. De Yamaha-rijder kon eerst amper geloven dat hij de nieuwe wereldkampioen is, maar toen het besef eenmaal indaalde, werd het feest groter en groter.

Net als in de Formule 1 zou je kunnen stellen dat de sport en het kampioenschap de echte winnaars van het seizoen zijn. Dankzij de ontzettend spannende strijd werd er veel aandacht gegenereerd, omdat het nu eenmaal altijd spannend is als twee concurrenten tot het uiterste moeten gaan om een titelstrijd te beslissen.

Superbikes | Legende Rea sluit af met overwinning, maar het is niet voldoende

Rea sluit af met winst

De gelouterde, 34-jarige Rea hoopt in 2022 zijn troon te kunnen terugveroveren. Dat hij net bij de pakken neerzit, toonde hij aan in de tweede race van het weekend en de allerlaatste van het seizoen; hij won de regenrace door Scott Redding nipt voor te blijven. Michael van der Mark finishte als derde en sloot het seizoen af op het podium.

Razgatlioglu werd vierde. Grote kans dat hij een van zijn voorlopig weinige vierde plaatsen betreft. De kans is groot dat we nog veel gaan horen van de Turk, die voor de toekomst al wordt gelinkt aan een overstap naar de MotoGP. Rea heeft tot zijn spijt nooit in dat kampioenschap gereden en als Razgatlioglu met minimaal één wereldtitel op zak vroeg of laat een nieuwe uitdaging zoekt, is hij in de MotoGP aan het juiste adres.

Superbike WSBK | Van der Mark kijkt terug op zijn race na derde plaats in race 2 17 UUR GELEDEN