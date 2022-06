30 minuten na het incident meldt een supervisor dat het goed gaat met Alvarez. Dat de Amerikaans flauwviel was het gevolg van teveel stress. "Toen ik haar eruit haalde, ademde ze niet en was haar pols behoorlijk hoog", legt trainer Fuentes uit. "Ze zat ongeveer twee minuten zonder lucht, maar het voelde als een uur. Ik schreeuwde naar het reddingspersoneel, maar ze begrepen niet wat er was gebeurd."

Daarom sprong ze zo snel mogelijk in het zwembad - "alsof het een Olympische finale was". Toen Alvarez uiteindelijk uit het water werd gered, ademde ze nog steeds niet. "Ze had water in haar longen. Dus hebben we ze aan de kant geschoven. Toen ze weer kon ademen, was alles vrij snel in orde." Maar er was een moment dat ze echt bang was, zegt Fuentes. "Met een hartslag van 180 wil je geen twee minuten zonder lucht zitten. Maar nu kunnen we allemaal weer lachen."

De toeschouwers op de tribunes waren zichtbaar geschokt na het dramatische incident, en de ineenstorting van Alvarez had ook gevolgen voor de deelnemers. "Als je het live ziet, staat je hart echt stil en denk je gewoon even niet na", zo beschreef Marlene Bojer het tafereel, dat gelukkig geen ernstige gevolgen had.

