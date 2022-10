Een indrukwekkende zegetocht mag je het toch wel noemen. Novak Djokovic won gisteravond ten koste van Stefanos Tsitsipas de finale van het ATP 500-toernooi van Astana.

Het was de tweede titel in evenzoveel weken voor de Serviër, die een week eerder al de beste was in Tel Aviv. Djokovic heeft zich nu definitief geplaatst voor de ATP Finals in Turijn. Ondanks dat hij tiende staat op de seizoensranglijst, betekende de Wimbledon-titel van Djokovic eerder dit jaar dat hij alleen maar in de top 20 van de ranglijst van dit jaar hoefde te staan ​​om zeker te zijn van een ticket voor Turijn.

Het is de 15e keer dat Djokovic zich plaatst voor de ATP Finals. Alleen Roger Federer (18), Rafael Nadal (17) en Jimmy Connors (16) zijn vaker in actie gekomen op het eindejaarstoernooi.

Tel Aviv Watergen Open Tennis | Djokovic hongerig naar nieuw succes - "Extra motivatie na lange afwezigheid" 03/10/2022 OM 13:54

Zijn opeenvolgende titels in Tel Aviv en Astana hebben ertoe geleid dat hij nu 90 ATP-toernooien heeft gewonnen in zijn carrière. Roger Federer, die twee weken geleden een punt achter zijn carriere zette tijdens de Laver Cup, gaat aan kop met maar liefst 103 titels.

Dankbaar

Na de wedstrijd was Djokovic dankbaar en blij dat hij zich nog steeds kan meten op het allerhoogste niveau. Ik ben gewoon heel dankbaar en gezegend dat ik in deze fase van mijn leven nog zo goed kan spelen."

"Ik heb altijd gehoopt dat ik een geweldige carrière zou hebben. Het was duidelijk dat ik niet wist hoeveel finales ik zou spelen, hoeveel toernooien ik zou winnen, maar het was altijd mijn bedoeling om grote hoogtes in onze sport te bereiken.

"35 is geen 25. Maar ik denk dat de ervaring waarschijnlijk in dit soort wedstrijden ook helpt om het mentaal op de juiste manier te benaderen."

"Een betere herstart van het seizoen kan ik me niet wensen. Ik ben super gemotiveerd om het seizoen net zo af te sluiten als ik de afgelopen weken heb gedaan."

Astana Open | Djokovic is snel klaar met Van de Zandschulp in eerste ontmoeting

Strijd om laatste drie (of vier) plekken

Er zijn dit seizoen nog genoeg punten te verdienen. De komende twee weken zijn er ATP 250-toernooien in Spanje, Italie, België en Zweden, gevolgd door ATP 500-toernooien in Basel en Wenen. De laatste kans om echt veel punten te winnen is tijdens de Rolex Masters in Parijs, een ATP 1000-event.

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud en Stefanos Tsitsipas hebben zich naast Djokovic al gekwalificeerd voor de ATP Finals. Het is echter niet bekend of Nadal zal spelen. De 22-voudig Grand Slam-winnaar is sinds de US Open alleen nog in actie geweest tijdens de Laver Cup. Daarnaast is zijn vrouw Mary Perello dit weekend bevallen van hun eerste kind, en dus is het maar de vraag of Nadal zijn prioriteiten legt bij de ATP-Finals, het toernooi wat hij opvallend genoeg nog nooit heeft gewonnen.

Terug naar de race voor de laatste plekken. Op dit moment bezetten Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Taylor Fritz de plekken vijf t/m zeven. Medvedev heeft puntentechnisch de grootste kans van de drie om zich te plaatsen, maar kampt wel met een blessure. De Rus gaf in zijn halvefinalewedstrijd tegen Djokovic na de tweede set onverwacht op.

Kanshebbers

Als Medvedev de komende maand speelt, lijkt hij echter haast zeker van kwalificatie. De US Open-winnaar van 2021 heeft momenteel een voorsprong van 320 punten op Andrey Rublev, die direct achter hem staat in het klassement.

Taylor Fritz volgt op een paar honderd punten van Rublev, maar vergrootte vorig week wel zijn kansen voor een plek in Turijn door de titel te pakken op het ATP 250-toernooi in Tokio.

Op dit moment, als Nadal speelt, bezet Fritz de laatste kwalificatieplaats in het klassement, maar zijn plaats is verre van veilig. Felix Auger-Aliassime staat slechts 25 punten achter de Amerikaan en het gat met de Pool Hubert Hurkacz bedraagt slechts 160 punten. Zelfs Cameron Norrie en Jannik Sinner zijn nog kanshebbers voor het laatste plekje, al moeten zij in de komende weken zo'n 500 a 600 punten bij elkaar zien te sprokkelen.

