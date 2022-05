ATP Madrid | Alcaraz bekroont geweldige week met zege op Zverev in finale

De nieuwe Spaanse sensatie was al na slechts een uur en twee minuten klaar met zijn Duitse opponent, op dit moment de nummer drie van de wereld. Op zijn route richting de finale versloeg Alcaraz al jeugdidool Rafael Nadal en de huidige nummer een van de wereld Novak Djokovic in een zinderende thriller.

Zverev bereikte de finale door onder andere Stefanos Tsitsipas en Felix Auger-Alliassime uit te schakelen, maar had na deze twee slopende avondpartijen geen puf meer om zich te weren tegen de harde slagen van de Spanjaard. Na liet de Duitser zich van zijn sportieve kant zien en sprak hij lovende woorden over Alcaraz.

Ad

"Op dit moment ben je de beste speler ter wereld, en ook al ben je pas vijf jaar oud, je verslaat ons gewoon allemaal. Voor de sport is het geweldig dat we een nieuwe superster hebben die in de toekomst zoveel Grand Slams gaat winnen en de nummer 1 van de wereld gaat worden. Ik denk dat je hier in Madrid ook nog vaak gaat winnen."

Mutua Madrid Open ATP Madrid | "Nadal is enorme inspiratiebron voor mij" - Reactie Alcaraz na winst in Madrid 23 MINUTEN GELEDEN

Nadal als inspiratiebron

Terugkijkend op zijn sensationele run in de Spaanse hoofdstad gaf Alcaraz toe dat Nadal tijdens het toernooi een inspiratie voor hem was.

"Het feit dat Nadal hier zo vaak heeft gewonnen gaf me extra motivatie om nog harder te werken. Het voelt geweldig om dit soort spelers te kunnen verslaan; twee van de beste spelers in de geschiedenis en Zverev die nu nummer 3 in de wereld is", vertelde hij aan Amazon Prime.

Het is een geweldig moment voor mij. Dit is het eerste toernooi dat ik heb gezien toen ik een kind was, dus het was zo emotioneel om deze trofee op te tillen. Dit is de beste week van mijn leven, dus ik ga enorm genieten van deze zege."

ATP Madrid | "Nadal is enorme inspiratiebron voor mij" - Reactie Alcaraz na winst in Madrid

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Mutua Madrid Open ATP Madrid | Alcaraz bekroont geweldige week met zege op Zverev in finale 32 MINUTEN GELEDEN