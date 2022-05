Met een voorsprong van 4-3 werd de wedstrijd stilgeled vanwege een 'medische situatie' bij Van de Zandschulp. Ondanks een medisch onderzoek en het hervatten van de wedstrijd zat er voor de Nederlander niks anders op dan opgeven waardoor Holger Rune in zijn eerste ATP-finale er ook direct met de winst vandoor gaat.

"Dit is de slechtste manier om een finale te winnen. Van de Zandschulp begon scherp en opeens was hij weg. Ik wens hem een spoedig herstel toe", zei de sportieve Rune in zijn overwinningsinterview.

