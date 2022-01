Tweede ontmoeting in een week

Het is de tweede keer in een week dat Basilashvili zijn meerdere moet erkennen in de 34-jarige Schot. Vorige week was de drievoudig Grand Slam-winnaar ook al te sterk voor de Georgiër in het ATP-toernooi van Sydney. Ook toen had Murray een beslissende set nodig om Basilashvili van zich af te schudden, en dat was nu in Melbourne dus niet anders.

Ad

Ervaring wint het

Australian Open Hoogtepunten Sanders - Sabalenka - Australian Open Hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Murray begon de wedstrijd waanzinnig. Hij schoot als een komeet uit de startblokken en pakte de eerste set in minder dan een half uur. Daarna ging de wedstrijd op en neer. Beide spelers wonnen telkens een set en dus zou een vijfde set de beslissing moeten gaan brengen. In de vijfde set brak de Schotse veteraan bij de eerste mogelijkheid de service van Basilashvili, maar leverde deze break weer in bij een 4-2 stand. Toen Murray op 5-4 0-40 voorkwam op de service van de Georgiër was het bij het derde matchpoint raak.

Reactie

Andy Murray reageert na zijn gewonnen eersterondepartij tegenover Jim Courier en bedankt het publiek voor de steun. "Het zijn een paar zware jaren geweest. Ik heb hard moeten werken om terug te komen. Ik heb vaak gespeeld op deze baan en kreeg altijd de steun van het publiek. Ik dacht dat ik drie jaar geleden mijn laatste wedstrijd hier had gespeeld, maar gelukkig ben ik terug en win ik nu in vijf sets. Ik kon me geen beter resultaat wensen."

"Het was een bizarre wedstrijd wedstrijd in Sydney. We speelden drie sets in drie uur en jullie hebben kunnen zien dat hij enorm hard kan slaan vanaf de baseline. Vandaag was het zo'n zelfde wedstrijd en gelukkig heb ik ook dezeover de streep kunnen trekken," aldus een opgeluchte Murray.

AusOpen | "Drie zware jaren geweest" - Murray reageert na zijn winst

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Sinner probleemloos langs Souza EEN UUR GELEDEN