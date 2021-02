1. Big3 blijft de baas

De start van het Grand Slamseizoen heeft in het mannentennis niets nieuws onder de zon gebracht. Wederom won een lid van de grote drie een grote trofee. Djokovic bevestigde nog maar eens zijn status als alleenheerser op het blauwe hardcourt van Melbourne Park, door zijn negende winnaarstrofee op te halen. In de finale trof hij in de persoon van Daniil Medvedev weliswaar een speler van de nieuwe generatie, maar tot serieus gevaar kwam het niet voor de Serviër. De titel van Dominic Thiem op de US Open vorig jaar lijkt dan ook meer een gevolg van de afwezigheid van Nadal en Federer en de diskwalificatie van Djokovic in de vierde ronde geweest te zijn, dan een signaal van vernieuwing aan de top. De Big3, met Djokovic aan kop, blijft voorlopig de baas.

2. Osaka ijskoningin van het hardcourt

Vier van de laatste zes Grand Slamtoernooien op hardcourt zijn gewonnen door Naomi Osaka. Achtereenvolgens de US Open 2018, Australian Open 2019, US Open 2020 en Australian Open 2021 werden gewonnen door de Japanse. Door in de finale in Melbourne af te rekenen met Jennifer Brady, won de 23-jarige speelster dus haar vierde Grand Slamtoernooi. Als Osaka eenmaal de kwartfinale op een major haalt, is ze tot dusver onverslaanbaar gebleken. Nooit verloor ze een kwartfinale, halve finale of finale: 12-0. Haar koelbloedigheid op het moment suprême doet vermoeden dat ze een hele grote speelster in de maak is. Drie spelers in het proftijdperk slaagden erin hun eerste vier Grand Slamfinales te winnen: Monica Seles, Roger Federer en… Osaka. Of de nieuwe nummer twee van de wereld ook op gravel en gras door kan breken is de grote vraag. Op het hardcourt is ze in elk geval de onbetwiste nummer één.

3. Nederland blijft excelleren in rolstoeltennis

Ook zonder top10-troef Kiki Bertens was er genoeg Nederlandse inbreng op de Australian Open. Hoewel de rechtstreeks geplaatste Arantxa Rus, Grand Slamdebutant Botic van de Zandschulp en lucky loser Robin Haase in de eerste ronde bleven steken, maakte Diede de Groot haar status als nummer één van de wereld in het rolstoeltennis weer eens waar. Ze won haar derde titel in Melbourne en schreef aan de zijde van Aniek van Koot ook het dubbelspel op haar naam. US Openkampioen Sam Schröder greep het zilver bij de quads. In het dubbelspel was er een halve finale voor Demi Schuurs en een kwartfinale voor Matwé Middelkoop. Het Nederlands tennis zal op het gravel van Roland Garros een boost krijgen met de rentree van wereldtopper Bertens.

4. Russisch mannentennis gooit hoge ogen

Voor het eerst in de geschiedenis van het mannentennis schopten drie Russen het tot de kwartfinale op een Grand Slamtoernooi. Top10-spelers Medvedev en Andrey Rublev werden bij de laatste acht vergezeld door de 27-jarige toernooiverrassing Aslan Karatsev, die als qualifier zijn debuut maakte op een major en meteen de halve finale wist te halen via topzeges op Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime en Grigor Dimitrov. Aan zijn sprookje werd een passend einde gemaakt door Djokovic, die in de finale ook landgenoot Medvedev in straight sets aan de kant zette. Met Karen Khachanov heeft Rusland nóg een jonge topper in huis. Bovendien stroomt er ook Russisch bloed door de aderen van Stefanos Tsitsipas (Russische moeder), Alexander Zverev (Russische vader én moeder) en Denis Shapovalov (Russische vader én moeder).

5. Serena kan blijven geloven in #24

Serena Williams vertrok weliswaar in tranen uit Australië, na haar 6-3 6-4 nederlaag tegen Osaka in de halve finale, maar de Amerikaanse toonde gedurende het toernooi wel degelijk bij vlagen een angstaanjagend niveau. Met haar huidige fitheid en een iets gunstigere loting kunnen de puzzelstukken op hun plek gaan vallen op een Grand Slamtoernooi. De levende legende slaagt er op 39-jarige leeftijd misschien niet meer in om ook op slechte dagen te winnen van de beste spelers, maar haar ontmanteling van nummer twee van de wereld Simona Halep in de kwartfinale is veelzeggend over wat de 23-voudig Grand Slamkampioene nog in huis heeft. Wimbledon lijkt het meest geschikte podium voor Williams om het record van Margaret Court te evenaren.

