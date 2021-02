Brady maakt het gehele toernooi al grote indruk. Dat terwijl het 22e reekshoofd één van de deelnemers was die in de zogenoemde ‘harde quarantaine’ van 14 dagen werd geplaatst zónder recht op training, aangezien ze in Melbourne aankwam in een vliegtuig met een besmette passagier aan boord.

In aanloop naar de halve finale verloor Brady slechts 26 games, minder dan haar collega’s bij de laatste vier. Muchova viel ondertussen op met haar herhaaldelijke comebacks tegen ijzersterke tegenstandsters. Maar Brady slaagde er in een ultieme poging van Muchova af te weren en via een bloedstollende laatste game haar droom waar te maken na 1 uur en 55 minuten felle strijd.

Australian Open Brady wint Amerikaans onderonsje GISTEREN OM 07:59

De prestaties van Brady, die excelleert op hardcourtbanen, beperken zich niet tot Melbourne. Zoals gezegd, bereikte de voormalige universiteitsspeelster in Los Angeles vorig jaar reeds de halve finale op de US Open. Over het algemeen kan van een waanzinnige periode gesproken worden van de 25-jarige Brady sinds de tour in 2020 werd hervat na de lange coronastop…

In de finale treft Brady in de persoon van Naomi Osaka een oude bekende. De Japanse rekende in twee sets af met Serena Williams in de andere halve finale in Rod Laver Arena…

Australian Open Muchova verrast Barty GISTEREN OM 07:58