De nummer één van de wereld heeft zodoende voor de negende keer de finale gehaald Down Under , waar hij met acht titels recordkampioen is. Djokovic heeft zijn ongeslagen status in halve finalewedstrijden op de Australian Open kunnen behouden en gaat komende zondag proberen hetzelfde te doen in de finale tegen Daniil Medvedev of Stefanos Tsitsipas.

De eerste games van de wedstrijd toonden dat Karatsev, die als eerste speler ooit bij zijn Grand Slamdebuut direct de halve finale haalde, geen last had van storende nervositeit. De nummer 114 van de wereld startte weliswaar sterk, maar kon niet voorkomen dat de topseed met één break verschil de betere was in het eerste bedrijf. In de tweede set leek Djokovic aanvankelijk snel weg te lopen bij zijn 27-jarige opponent, via een dubbele break voorsprong. Karatsev vocht zich echter knap terug in de set, maakte één break achterstand ongedaan en kreeg kansen om nogmaals terug te breken tot 5-5. Maar de Serviër was precies op tijd bij de les om de set alsnog te claimen.