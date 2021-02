Nooit eerder verloor Williams in de halve finale in Melbourne, een positie waar ze acht keer eerder in verkeerde. Osaka daartegenover, had nog nooit een halve finale op een Grand Slamtoernooi verloren en hield die gewoonte dus vast tegen haar grote voorbeeld. Uiteraard heeft de 39-jarige Williams, die haar 40e halve finale speelde op een major, meer gelegenheden gehad om gedurende haar carrière te verliezen dan de 23-jarige Osaka. Toch is de kwaliteit van de Japanse op de belangrijkste momenten op de grootste podia nu al iets bijzonders…

Winnaarsmentaliteit

Osaka is de regerend US Openkampioene en was in 2018 ook al eens de beste in New York. In 2019 won ze de Australian Open, wat haar tevens de nummer één-positie opleverde. Momenteel bekleedt Osaka plek drie, maar als het om prestaties op hardcourt gaat is ze de beste.

Hoewel noch Williams, noch Osaka momenteel de ranglijst aanvoert, kan een confrontatie tussenbeide bestempeld worden als hét meest spraakmakende affiche in het vrouwentennis. Het heeft in zekere zin de positie overgenomen van de zwaarbeladen duels tussen Williams en Maria Sharapova de afgelopen decennia. Williams is… Williams, terwijl Osaka zich heeft ontpopt als nagenoeg onklopbare speelster als de belangen het grootst zijn en de druk maximaal. Op die momenten is ze op haar best en weet ze een niveau op te roepen om tegenstandsters af te troeven. Of dat in de vorm van een ace, returnwinner of slopende rally moet gebeuren, maakt niet uit. Osaka staat er als het moet en toont op dat vlak gelijkenissen met de Williams van voorheen.

Koelbloedig

De Amerikaanse, die onderweg naar de halve finale absolute topvorm etaleerde, profiteerde van een nerveuze start bij Osaka. Na een 2-0 voorsprong verloor Williams echter vijf games op rij en liep ze het restant van de partij achter de feiten aan. Osaka was op alle mogelijke manieren beter dan de levende legende, die in de tweede set wel een game cadeau kreeg om terug te komen tot 4-4. Osaka reageerde op haar eigen verslapping door direct een rebreak op love te plaatsen en daar nóg een lovegame op eigen service aan toe te voegen voor een koelbloedige overwinning.

Aan het net toonde de geslagen Williams zich buitengewoon sportief richting Osaka, die het vooralsnog ongemakkelijk vindt om in één adem genoemd te worden met haar ‘tennismoeder’…

Tranen

Tijdens de aansluitende persconferentie werd de teleurstelling bij Williams wel te groot. In tranen verliet de kampioene, die wéér haar 24e Grand Slamtitel misliep, na korte tijd het mediamoment…

Osaka, al twintig wedstrijden ongeslagen, onthulde op haar beurt de opmerkelijke succesformule richting de eindstrijd, waarin ze het gaat opnemen tegen 22e reekshoofd Jennifer Brady…

Na de loting werd gesproken van een extreem pittige route naar een eventuele finale voor Osaka. Maar de drievoudig Grand Slamkampioene ging de uitdaging met plezier aan, overleefde onderweg matchpoint tegen Garbine Muguruza en deed waar de tenniswereld gewend aan is geraakt: leveren.

