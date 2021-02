Medvedev wint eerste vijfsetter

Daniil Medvedev heeft voor het eerst in zijn carrière een vijfsetter gewonnen. In de derde ronde op de Australian Open ging de Russische favoriet tot het uiterste tegen Filip Krajinovic: 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0. Na een sterke start tegen de als 28e geplaatste Serviër volgde een inzinking voor de Moskoviet, die vervolgens in de vijfde set orde op zaken stelde. Dat deed Medvedev overigens zonder zijn Franse coach Gilles Cervara, die na meerdere (Franstalige) oplawaaien in zijn richting het stadion verliet om zijn pupil in staat te stellen zonder zondebok de focus te hervinden. Het bleek een effectieve keuze, aangezien de zegereeks van Medvedev is uitgebreid tot 17 partijen.

Australian Open Slordige Nadal langs lefty Norrie - Samenvatting EEN UUR GELEDEN

Highlights | Filip Krajinovic - Daniil Medvedev

Medvedev stuurt coach weg tijdens derde ronde partij Australian Open

Mertens ook te sterk voor Bencic

Elise Mertens op dreef noemen begint langzaam maar zeker een understatement te worden. De Belgische blijft maar winnen in Melbourne. Nadat ze al de Gippsland Trophy pakte, heeft het 18e reekshoofd ook voor de derde keer in haar loopbaan de vierde ronde behaald in Australië. Ze veegde met indrukwekkende cijfers Belinda Bencic van de baan in Rod Laver Arena: 6-2 6-1.

Highlights | Belinda Bencic - Elise Mertens

Tsitsipas & Rublev maken haast

Top10-troeven Stefanos Tsitsipas en Andrey Rublev hebben in de derde ronde hun krachten gespaard voor de tweede week van de Australian Open. De Griek rekende af met de Zweed Mikael Ymer (6-4 6-1 6-1), terwijl de Rus veteraan Feliciano Lopez een halt toeriep: 7-5 6-2 6-3. De 39-jarige Spanjaard is dan wel weer de houder van het waanzinnige record van meeste achtereenvolgende Grand Slamdeelnames, gestart op Roland Garros in 2002(!)…

Highlights | Stefanos Tsitsipas - Mikael Ymer

Highlights | Andrey Rublev - Feliciano Lopez

Pegula & Brady domineren

Het Amerikaanse vrouwentennis heeft meer namen aan de top staan dan alleen Serena en Venus Williams. De tennisgrootmacht begint consequent met de meeste deelneemsters aan de eerste ronde op majors. Jessica Pegula en Jennifer Brady zijn bij het grote publiek misschien (nog) niet heel bekend, maar het tweetal is met speels gemak doorgedrongen tot de laatste 16. Pegula verpulverde Kristina Mladenovic met 6-2 6-1 en de als 22e gerangschikte Brady was een wedstrijd later op John Cain Arena een maatje te groot voor qualifier Kaja Juvan: 6-1 6-3.

Highlights | Jessica Pegula - Kristina Mladenovic

Ruud in voetsporen vader

Casper Ruud heeft een bijzondere mijlpaal bereikt in zijn loopbaan. De jonge Noor is stilletjes door het speelschema geslopen en heeft via een 6-1 5-7 6-4 6-4 zege op Radu Albot de vierde ronde gehaald. Het 24e reekshoofd is niet de eerste Noor die dat flikt op een Grand Slamtoernooi…

Highlights | Casper Ruud - Radu Albot

Muchova vloert Pliskova

De Tsjechische strijd der Karolina’s is verrassend genoeg gewonnen door Muchova. Het 25e reekshoofd klopte nummer zes van de plaatsingslijst Pliskova met 7-5 7-5 op Rod Laver Arena en bereikte voor de eerste keer de vierde ronde op de Australian Open. In de tweede set kwam Muchova terug van een 5-0(!) achterstand. Nummer 5 Elina Svitolina liet zich niet verrassen door háár lastige tegenstander. De Oekraïense kende weinig problemen met Yulia Putintseva: 6-4 6-0.

Highlights | Karolina Muchova - Karolina Pliskova

Bezeerde Berrettini klopt Khachanov

Matteo Berrettini is zijn lastige derde rondepartij tegen Karen Khachanov doorgekomen, maar niet zonder kleerscheuren. Richting het einde van zijn met 7-6 7-6 7-6 gewonnen gevecht werd de Italiaan medisch behandeld aan de buikregio en na afloop gaf hij toe veel pijn te voelen.

Highlights | Karen Khachanov - Matteo Berrettini

Vekic klopt Kanepi in thriller

Kaia Kanepi was in de vorige ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van titelhoudster Sofia Kenin en de Estse reuzendoder leek die overwinning op te gaan volgen met nóg een sterke zege in de derde ronde. 28e reekshoofd Donna Vekic slaagde er echter in om op eigen kracht een matchpoint weg te werken en haar clash met Kanepi na 2 uur en 36 in een derde set te beslissen: 5-7 7-6 6-4. De Kroatische heeft nu voor het eerst de laatste 16 gehaald op de Australian Open, iets wat ze bij de andere drie Grand Slamtoernooien al eens presteerde. Kwartet compleet.

Highlights | Kaia Kanepi - Donna Vekic

Barty party duurt voort

Ook zonder het thuispubliek weet Ashleigh Barty hoe ze moet winnen in Melbourne. De nummer één van de wereld kwam een vroege break in de eerste set te boven en won vervolgens met 6-2 6-4 van Ekaterina Alexandrova, het 29e reekshoofd uit Rusland. Shelby Rogers speelde tegelijkertijd haar derde partij tegen Anett Kontaveit uit Estland. De Amerikaanse volgde het voorbeeld van landgenotes Pegula en Brady, door knap in straight sets te winnen: 6-4 6-3.

Highlights | Ashleigh Barty - Ekaterina Alexandrova

Slordige Nadal langs lefty

Het was verre van een vlekkeloze wedstrijd van Rafael Nadal, maar de nummer twee van de wereld heeft geen averij opgelopen in zijn derde ronde tegen de Brit Cameron Norrie. De Spanjaard sloeg weliswaar 35 onnodige fouten, maar was toch met 7-5 6-2 7-5 te sterk voor zijn collega-linkshander. Zijn volgende opponent? Fabulous Fabio…

Slordige Nadal langs lefty Norrie - Samenvatting

De Minaur geen partij voor Fognini

Hoogstwaarschijnlijk had een vol stadion met luidruchtige landgenoten Alex De Minaur geholpen tegen Fabio Fognini, maar in de klinische omstandigheden van de lege Margaret Court Arena werd de jonge Australiër in drie sets vernuftig onschadelijk gemaakt door de flamboyante Italiaan, die als 16e is geplaatst: 6-4 6-3 6-4.

Samenvatting - De Minaur geen partij voor Fognini

Dag 7 | Topaffiches vrouwentoernooi & Djokovic wel of niet?

De vierde rondepartijen op de Australian Open gaan in de nacht van zaterdag op zondag van start in Nederland. In het vrouwentoernooi staat een aantal absolute krakers op het programma. Zo wordt om 01.00 uur in Nederland afgetrapt met Naomi Osaka-Garbine Muguruza, gevolgd door Serena Williams-Aryna Sabalenka. De derde partij op Rod Laver Arena mag er ook zijn: Dominic Thiem-Grigor Dimitrov. De avondsessie (09.00 uur in Nederland) wordt geopend door Roland Garroskampioenen Iga Swiatek en Simona Halep, waarna Novak Djokovic — mits fit — aan gaat treden tegen Milos Raonic. Over de fysieke gesteldheid van de topseed bestaat nog wel enige onduidelijkheid na de vermoedelijke buikspierscheuring die hij opliep in zijn derde ronde…

Wat je gemist hebt op dag 6 van de Australian Open 2021

Een verbluffend aanbod voor verbluffend tennis. De Eurosport app voor slechts 0,99€ gedurende één maand! Klik hier voor het aanbod.

Australian Open Samenvatting - De Minaur geen partij voor Fognini EEN UUR GELEDEN