Karatsev doet op de Australian Open dit jaar voor het eerst mee in het hoofdschema op een Grand Slamtoernooi. Bizar genoeg heeft de 27-jarige hardhitter bij dit debuut meteen de laatste vier gehaald, via zeges op Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime en Grigor Dimitrov. Nooit eerder slaagde een Grand Slamdebutant daarin in het proftijdperk. De nummer 114 van de wereld beleeft momenteel dagelijks wel een primeur. Zo zorgde hij er met Medvedev en Rublev voor dat er voor het eerst in het proftijdperk drie Russische mannen de kwartfinale hebben gehaald op een Grand Slamtoernooi. Hij wacht momenteel op welke landgenoot hem vergezelt in de halve finale, nadat hij in de eerste kwartfinale won van de aan zijn rug geblesseerde Dimitrov.

Wereldreiziger

Het aantal ATP-wedstrijden van Karatsev is op één hand te tellen. In 2015 verscheen hij voor het eerst op de radar, toen hij bij de Kremlin Cup in Moskou Mikhail Youzhny versloeg. In de jaren daarna was hij vooral te vinden op het challengercircuit, het niveau onder de ATP Tour. Hij werkte het afgelopen decennium en in zijn jeugd op verschillende plekken aan zijn spel, van Duitsland, Spanje en Portugal, tot de Verenigde Staten en thans in Wit-Rusland. Karatsev heeft zich in Minsk genesteld, waar hij eindelijk een coach heeft gevonden die hem goed begrijpt en zijn mentale huishouding op orde heeft gebracht: Yahor Yatsik.

In 2017 hield een ernstige knieblessure, opgelopen in Spanje, hem een half jaar aan de kant. Eenmaal hersteld van de kwetsuur, worstelde de man uit Vladikavkaz (hoofdstad van deelrepubliek Noord-Ossetië in de Kaukasus) met zijn zelfvertrouwen. Tijdens de corona-onderbreking in 2020 klikte het voor Karatsev tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten. Toen de tour werd hervat, boekte hij grote gravelsuccessen op de challengertour, waar hij twee toernooien won in Tsjechië en een derde finale haalde, waarin hij verloor van Stan Wawrinka.

Indrukwekkend

Karatsev maakte genoeg indruk om opgenomen te worden in de selectie van Rusland voor de ATP Cup in Melbourne. Dat landentoernooi werd eerder deze maand eenvoudig gewonnen, door de topprestaties van Medvedev en Rublev. Karatsev werd door zijn collega’s aangemerkt als het ‘geheime wapen’ van het team, maar kwam niet aan de bak buiten een dubbelspel tegen Duitsland voor spek en bonen.

Vorige maand in Doha kwalificeerde Karatsev zich voor de eerste keer in zijn carrière voor het hoofdtoernooi van een Grand Slamtoernooi, de huidige editie van de Australian Open om precies te zijn. Negen eerdere pogingen om mee te doen aan een major mislukten. Nu is hij als vijfde qualifier in de tennisgeschiedenis door naar de laatste vier op het allergrootste podium.

Portemonnee

Gedurende zijn gehele loopbaan voorafgaand aan de Australian Open verdiende Karatsev, die op driejarige leeftijd verhuisde naar Israël en op zijn twaalfde terugkeerde in Rusland, 618.354 dollar aan prijzengeld. Zijn cheque in de halve finale in Melbourne? 660.000 dollars. Ook is hij verzekerd van een plaats in de top50. Om nog een stap verder te komen en de finale te bereiken zal de nieuweling moeten winnen van nummer één Novak Djokovic of Alexander Zverev.

Aslan zelf blijft vrij stoicijns onder de nieuwe aandacht. Zo blijkt tijdens het persmoment na zijn kwartfinale:

