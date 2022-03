De Poolse superspeelster is bezig aan een geweldig 2022. Ze behaalde de halve finale van de Australian Open, waar ze werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Danielle Collins. Na die nederlaag verloor de winnares van Roland Garros 2020 alleen nog maar van de Letse Jelena Ostapenko tijdens het WTA-toernooi van Dubai.

In het Qatarese Doha denderde ze tijdens het WTA-1000 toernooi over haar opponenten heen. Alleen de Zwitserse Viktorija Golubic maakte het Swiatek in de eerste ronde nog lastig, daarna leverde ze in het hele toernooi geen set meer in.

Die bloedvorm zette de Poolse door op Indian Wells, de officieuze vijfde Grand Slam van het jaar. In de eerste drie rondes had Swiatek telkens drie sets nodig om de overwinning veilig te stellen, maar vanaf de vierde ronde was huidige nummer twee van de wereldranglijst overtuigend de beste en ze had in de finale tegen de Griekse Maria Sakkari ook weinig moeite.

Harde werken loont

"Aan het begin van het toernooi dacht ik eerlijk gezegd niet eens aan winnen", zei Swiatek op haar persconferentie na de wedstrijd. "Natuurlijk moet je in jezelf geloven, maar ik ben een realistisch persoon. Een toernooi winnen nadat ik zo goed had gespeeld in Doha geeft me veel vertrouwen en het geloof dat ik het kan. Ik zou mezelf niet zien als iemand die klaar is om twee toernooien op rij te spelen en die te winnen. Hard werken loont zeker."

"Sakkari en ik bewandelen hetzelfde pad, kijkend naar ranglijsten en kijken naar wat we de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Paula Badosa, Anett Kontaveit en Ons Jabeur, ik wil niemand vergeten, maar ik denk dat we op hetzelfde moment ons niveau omhoog krikten naar top-10 level."

"De nummer 2-positie is voorlopig behoorlijk surrealistisch. Ik moet ernaar kijken en ik moet de ranglijst zelf controleren en het gewoon zien. Op dit moment is het te onwerkelijk om te beschrijven. Maar ik wil zeker hiermee doorgaan omdat ik het gevoel heb dat de nummer 1-positie steeds dichterbij komt."

