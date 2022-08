Williams en Raducanu kwamen elkaar tegen in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati. Williams kon in de eerste set nog redelijk tegenstand bieden aan het de winnares van de US Open van vorig jaar. In de tweede set wist ze slechts tien punten te behalen en verloor met 6-0.

Williams had geen zin om na de wedstrijd met de pers te praten en gaf geen interviews. Ook de persconferentie na de wedstrijd sloeg ze over.

Raducana is trots

Raducanu gaf na de wedstrijd aan dat ze het een eer vond om tegen Williams te spelen. “Alles wat ze heeft bereikt is zo inspirerend. Het was een eer om met haar op de baan te mogen staan.”

“Ik was vanaf het begin heel nerveus”, gaf de Britse aan. “Serena is gevaarlijk en kan elke situatie ombuigen en terugkomen in een wedstrijd. Ik moest gefocust blijven en ben heel blij dat dat me lukte.”

“Ik ben heel trots dat ik tegen Serena mocht spelen en dat ik kon winnen, dat geeft me veel vertrouwen. Dit is misschien de laatste kans dat ik tegen haar kan spelen. Die momenten moet je koesteren.”

Voorbereiding US Open

De US Open start 29 augustus. Volgende week staan nog de toernooien van Cleveland en Granby op het programma. Daar staat Williams niet op de startlijst.

