Het achttienjarige talent wil met niemand vergeleken worden, al ontvangt hij graag complimenten van Novak Djokovic. Zijn spel lijkt op dat van Roger Federer en het zou kunnen dat het verloop van zijn carrière eruit ziet als de ontwikkeling van Rafael Nadal.

In deze aflevering van Players’ Voice deelt Alcaraz hoe zijn doelen hetzelfde zijn gebleven: Leren en groeien zodat hij een volgende stap kan zetten in 2022. Kunnen we in een titel op een belangrijk ATP-toernooi van hem verwachten?

“Als iemand mij aan het begin van het jaar had gezegd dat ik een seizoen zou draaien als deze, had ik diegene voor gek verklaard. Ik zou het niet geloven. Het was een fantastisch jaar vol nieuwe ervaringen. Van kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Australian Open tot het winnen van de Next Gen Finals. Ik heb goede momenten gehad, slechte momenten gekend en heel veel momenten beleefd waar ik van kan leren en groeien.”

“Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt. Bijvoorbeeld spelen tegen Rafa in Madrid, Zverev in Acapulco en Medvedev op Wimbledon. Dat waren fantastische ervaringen tegen topspelers op mooie banen. Ik speelde niet altijd zoals ik had gehoopt te spelen, maar het waren mooie uitdagingen om aan te gaan waardoor ik door hen nog meer ervaring heb opgedaan.”

“Uiteindelijk is dat de reden waardoor ik aan het einde van het jaar op de positie sta waar ik nu sta. Het betekent veel voor mij dat ik het jaar afsluit door de Next Gen Finals te winnen. Het seizoen was zwaar en lang, dus ik ben blij dat ik fysiek nog steeds in orde ben en dat ik nog steeds plezier heb op de baan.”

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd in 2021 is hoe ik mezelf kan beheersen. Dat ik weet hoe ik moet spelen als ik nerveus ben zodat ik mijn zenuwen onder controle kan houden. Ook weet ik nu hoe ik moet spelen tegen de beste spelers ter wereld. Ik realiseerde me dat ik met de besten meekon nadat ik op de US Open tegen Stefanos Tsitsipas had gespeeld.”

Alcaraz is tijdens de US Open in de derde ronde na een vijfsetter te sterk voor de favoriete Tsitsipas Foto: Getty Images

“De wedstrijd tegen Hugo Gaston op het Masters-toernooi van Parijs was erg lastig. Vooral omdat het publiek zich tegen mij keerde. Maar ik weet dat ik zo’n moment gewoon moet ondergaan zodat ik weet hoe ik volgende keer moet reageren. Ik weet nu dat het belangrijk is om op niks anders dan het veld gefocust te zijn als het publiek zich tegen je keert. Ik denk dan gewoon dat niemand meekijkt zodat ik me volledig kan richten op de wedstrijd.”

Ik wil in 2022 doorgroeien en ervaring op blijven doen. Maar nu ik deze plek op de wereldranglijst heb bereikt, begin ik meer ambitieus te worden. Ik wil in de top-50 blijven staan, maar ook een ander toernooi winnen. Natuurlijk zou het mooi zijn als dat een Masters-toernooi of een Grand Slam is, maar misschien is een ATP 500-toernooi winnen wel een mooi doel.”

“Ik vind de Grote Drie – Nadal, Federer en Djokovic – geweldige atleten en misschien wel de beste spelers ooit. Daarnaast zijn het ook nog geweldige mensen. Toen Djokovic tegen me zei dat het fantastisch was wat ik heb gepresteerd, was ik sprakeloos. Naderhand heb ik hem een berichtje gestuurd om hem te bedanken voor zijn mooie woorden. Ik lijk misschien wel een beetje op Federer vanwege mijn dynamiek op de baan. Ik speel ook best agressief, ik kom graag aan het net en houd er ook van om dropshots te spelen. Hij is zo’n complete speler en ik voel dat ik het in me heb om dat ook te worden.”

“De eerste keer dat ik Nadal ontmoette was op de Rafa Nadal Tour (een juniorencircuit red.). Toen ik hem zag tijdens een prijsuitreiking kon ik nauwelijks woorden met hem uitwisselen. Maar de eerste keer dat ik hem echt sprak, zag ik dat het een geweldige gozer is en het was fijn om met hem te spreken. Als je niet zou weten wat Rafa allemaal gepresteerd heeft dan zou je denken dat het een heel normale jongen is. Hij wordt gekenmerkt door zijn vriendelijkheid, nederigheid en vrolijkheid.”

“Mijn coach Juan Carlos Ferrero (voormalig nummer één van de wereld en winnaar van Roland Garros in 2003) speelt een enorm belangrijke rol in mijn carrière. Hij houdt er niet van als ik word vergeleken met Rafa. Hij wil dat ik me focus op mezelf, Carlos Alcaraz, en ik moet niet proberen iemand anders te zijn. Dat advies helpt mij enorm.”

“Binnenkort mag ik Spanje vertegenwoordigen in de Davis Cup Finals. Ik heb daar zoveel zin in; het is ongelooflijk. Voor je land uitkomen in welke competitie dan ook is fantastisch. Toen ze mij vertelden dat ik opgenomen was in het team kon ik het me niet voorstellen. Het is een kinderdroom om deel uit te maken van het Davis Cup-team.”

“Ik kan me nog de wedstrijd herinneren van David Ferrer tegen Philipp Kohlschreiber in Valencia 2018; die was geweldig, zo vol emoties. Roberto Bautista Agut verliet middenin het toernooi het team omdat zijn vader was overleden. Hij kwam toch terug en won toen de beslissende wedstrijd. Bovendien speelde Rafa toen super in zowel het enkel- als dubbelspel. Het was zo’n spectaculair toernooi en Spanje verdiende het om te winnen. Ik schreeuwde het uit toen Rafa in de finale het winnende punt maakte tegen Denis Shapovalov.”

Grote vreugde bij Spanje na het winnen van de eerste Davis Cup Finals Foto: Getty Images

“Deze editie van de Davis Cup wordt ook erg interessant. Het is zo vet dat er hier in Madrid wordt getennist, ook al weet ik nog niet of ik mag spelen. Maar ik geniet zo van de sfeer in de ploeg en dat ik het voorrecht heb mijn ploeggenoten aan te moedigen. We hebben zo’n goed team: Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers, Feli Lopez en ik."

"Natuurlijk zou het fijn zijn als Rafa kon spelen, maar we hebben een topteam en zelfs als ik niet speel is het al geweldig omdat ik de echte Davis Cup-sfeer kan proeven en kan leren van mijn ploeggenoten. Ik weet zeker dat Rafa ons zal aanmoedigen en ons lieve berichtjes zal sturen. Ik hoop dat hij snel terugkeert en zich in Australië weer 100 procent kan geven.”

