De vierde editie van de Laver Cup stond eigenlijk op het programma voor 2021, maar vanwege de uitbraak van de coronapandemie moest de prestigestrijd een jaartje uitgesteld worden. Gelukkig is het virus redelijk onder controle en hebben de beste tennissers ter wereld zich verzameld in Boston.

Maar komen de allerbeste tennissers uit ‘de wereld’ of zijn ze verzameld in Europa? De balans slaat voorlopig uit in het voordeel van Europa, dat de drie eerste edities van de Laver Cup stuk voor stuk wist te winnen. Het bestaat niet dat captain John McEnroe (Team Wereld) hier vrolijk van wordt…

Rivaal Björn Borg is nog ongeslagen, maar moet het kwartet wel te zien vervolmaken zonder Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. Twee van de drie zijn geblesseerd, terwijl Djokovic rust inlast na een zwaar seizoen waarin hij dicht in de buurt kwam van zowel de Golden Slam als de Calendar Grand Slam. Helaas voor de Serviër mislukten beide uitdagingen.

Wie doen er mee?

Djokovic werd de voet dwars gezet door een sublieme Daniil Medvedev en Team Europa hoopt van harte dat hij nog steeds in goede vorm steekt, zodat er belangrijke punten kunnen worden veroverd. Ondanks de absentie van de Grote Drie liegt het deelnemersveld er echt niet om. Team Europa trekt een blik toptienspelers open, met naast Medvedev onder meer Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Matteo Berrettini.

Team Wereld kan hier heel wat tegenover zetten. De strijd is niet al bij voorbaat beslist. Wat te denken van de jonge Canadezen Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, aangevuld met Diego Schwartzman (Argentinië) en de Australiër Nick Kyrgios? Als Kyrgios zijn dag heeft, is hij onklopbaar. Kyrgios is sinds de pandemie nogal kieskeurig in de toernooien die hij speelt en het lijkt er dus op dat hij goede zin heeft.

Hoe werkt het?

De Laver Cup is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Laver wordt wereldwijd beschouwd als één van de beste tennissers ooit. Het aanwijzen van een beste speler is nog relatief ‘gemakkelijk’, maar welk werelddeel blinkt uit?

Die vraag wordt in het golf al sinds jaar en dag beantwoord tijdens de prestigieuze Ryder Cup en toen kwam het managementbureau van Federer op het idee iets soortgelijks in het tennis te organiseren: de Laver Cup was geboren.

Nationaliteit telt niet, ATP-punten doen er niet toe. Nee, de deelnemers vormen twee teams en die maken met elkaar uit welk werelddeel het allerbeste is. Europa of de rest van de wereld? Europa won tot nu toe keer op keer. De teller staat op drie.

Die overwinningen kwamen tot stand door punten te verzamelen. De beste zes Europeanen nemen het op tegen zes uitdagers van over de hele wereld. Er worden in drie dagen tijd maar liefst twaalf partijen gespeeld, waarbij een overwinning op dag 1 één punt waard is, op dag 2 twee punten en op dag 3 maar liefst drie punten. Het eerste team dat dertien punten verzamelt, mag zich winnaar noemen. Het staat vooraf vast dat de winnaar pas op de laatste dag wordt bepaald. Spanning is dus gegarandeerd!

De deelnemende spelers spelen één of twee partijen in de singles en minimaal vier van de zes tennissers komen ook de baan op voor het dubbelspel. Er wordt gespeeld volgens het uitgangspunt best-of-three en mocht er een derde set nodig zijn, wordt die beslist op basis van een tienpuntentiebreak.

Coachen

Omdat de teamprestatie voorop staat, is er nog iets extra’s dat een partij om de Laver Cup interessanter maakt dan de gemiddelde tenniswedstrijd. Er mag volop gecoacht worden. Dat is een bekend gegeven van de landenwedstrijd om de Davis Cup, maar bij de Laver Cup gaat het coachen nog iets verder dan dat.

Behalve de captains – Borg en McEnroe – mogen ook de andere ploeggenoten aanwijzingen geven. Zo kon het gebeuren dat bij een eerdere editie Nadal ingreep en tijdens een baanwissel Federer tips begon te geven om de overwinning binnen te halen. De ene GOAT hielp de andere GOAT onderweg naar gezamenlijke winst.

Nadal had gespot welke tactiek Federer het beste kon hanteren om Kyrgios aan te pakken. Het mooie van de Laver Cup is dat een speler dit niet in stilte in zijn eentje hoeft te overdenken of uit te vogelen, maar dat captain en teamgenoten elkaar samen aan de winst helpen. Het filmpje geeft de essentie van dit tennisgevecht weer.

Waar kijk je?

De Laver Cup wordt in het weekeinde van 24-26 september exclusief uitgezonden op Eurosport en streamen doe je zelfs reclamevrij via discovery+ . Het commentaar wordt verzorgd door Abe Kuijl en Kristie Boogert. De uitzendingen beginnen rond de klok van 18:00 (zondag) of 19:00 uur (vrijdag en zaterdag).

