T. Zidanšek/M. Bouzková vs L. Samsonova/E. Rybakina | Madrid
Dubbel - vrouwen | 1e Ronde | 30.04.2022 | Caja Mágica
Gepland
T. Zidanšek
T. Zidanšek
M. Bouzková
M. Bouzková
L. Samsonova
L. Samsonova
E. Rybakina
E. Rybakina
30/04
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Marie Bouzková / Tamara Zidanšek - Elena Rybakina / Liudmila Samsonova Samenvatting

Spelersoverzicht

Tamara-Zidanšek-headshot
TamaraZidanšek
Slovenië
Slovenië
  • Leeftijd24
  • Lengte-
  • Gewicht-
Marie-Bouzková-headshot
MarieBouzková
Tsjechië
Tsjechië
  • Leeftijd23
  • Lengte1.8m
  • Gewicht-
Liudmila-Samsonova-headshot
LiudmilaSamsonova
Rusland
Rusland
  • Leeftijd23
  • Lengte1.82m
  • Gewicht-
Elena-Rybakina-headshot
ElenaRybakina
Kazachstan
Kazachstan
  • Leeftijd22
  • Lengte1.84m
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

T. Zidanšek

M. Bouzková

L. Samsonova

E. Rybakina

Nog geen wedstrijden gespeeld

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D. Schuurs
D. Schuurs
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C. Bucsa
C. Bucsa
N. Párrizas
N. Párrizas
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D. Collins
D. Collins
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K. Plíšková
K. Plíšková
K. Muchová
K. Muchová
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A. Sabalenka
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P. Badosa
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J. Pegula
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