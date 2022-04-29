T. Zidanšek/M. Bouzková vs L. Samsonova/E. Rybakina | Madrid
Dubbel - vrouwen | 1e Ronde | 30.04.2022 | Caja Mágica
Gepland
T. Zidanšek
M. Bouzková
L. Samsonova
E. Rybakina
30/04
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Marie Bouzková / Tamara Zidanšek - Elena Rybakina / Liudmila Samsonova Samenvatting
Spelersoverzicht
TamaraZidanšek
Slovenië
- Leeftijd24
- Lengte-
- Gewicht-
MarieBouzková
Tsjechië
- Leeftijd23
- Lengte1.8m
- Gewicht-
LiudmilaSamsonova
Rusland
- Leeftijd23
- Lengte1.82m
- Gewicht-
ElenaRybakina
Kazachstan
- Leeftijd22
- Lengte1.84m
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
T. Zidanšek
M. Bouzková
L. Samsonova
E. Rybakina
Nog geen wedstrijden gespeeld
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