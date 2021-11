ATP Finals | Exit Djokovic na spannende halve finale tegen plaaggeest Zverev

Het was de tweede keer in relatief korte tijd dat Djokovic er niet in slaagde om met Zverev af te rekenen. Eerder zette de Duitser hem de voet dwars tijdens Tokyo 2020, gedurende zijn jacht op de Golden Slam. Behalve die Golden Slam kwam ook de Calendar Slam er niet.

Daarmee is de tweede helft van 2021 voor Djokovic een stuk minder succesvol verlopen dan de eerste helft, al won hij recent nog wel het hoog aangeschreven ATP-toernooi van Parijs. Het zou echter niet eerlijk zijn om alleen in te zoomen op de nederlaag van Djokovic, aangezien Zverev prima partij bood.

Vaccinatie

Waar Djokovic net als tijdens de Olympische Spelen onderuit ging, krijgt Zverev gelijk aan Tokio de kans om de kroon op het werk te zetten. Daarvoor moet hij in de finale zien af te rekenen met Daniil Medvedev. Het tennisseizoen krijgt ondanks de uitschakeling van Djokovic met een ontmoeting tussen de gouden medaillewinnaar en de winnaar van de US Open dus alsnog een prachtige finale.

Los hiervan hield Djokovic het in Turijn spannend of hij begin 2022 meedoet aan de Australian Open, waar hij de titel in bezit heeft. De Serviër kan zijn titel verdedigen, maar de vraag is of hij dit mag. Dit vanwege de bevestiging van de Australische overheid dat slechts gevaccineerde tennissers welkom zijn bij de Grand Slam.

“We zien wel of ik meedoe”, was het enige dat Djokovic losliet in een korte reactie.

