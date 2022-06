ATP Halle | Coach loopt stadion uit na uitbarsting Medvedev

Net als in de finale van het toernooi van Rosmalen haalde Medvedev absoluut zijn niveau niet. De eerste set verloor hij kansloos. Na een lange verloren rally in de tweede set schreeuwde Medvedev uit onmacht naar de tribune.

Zonder coach ging het niet veel beter voor Medvedev. Ook de tweede set kon hij niet winnend afsluiten, waardoor de Pool zijn vijfde toernooizege in zijn carrière behaalde en zijn eerste van dit jaar.

Na de wedstrijd verontschuldigde Medvedev zich tegenover zijn team en het publiek. “Het is niet eenvoudig om bij mij op de baan te zijn. Ik hoop dat het de volgende keer makkelijker en beter gaat.”

Tegen het publiek zei hij: “Bedankt voor alles. Het spijt me dat ik de wedstrijd niet langer en interessanter kon maken.”

Medvedev speelt volgende week niet op Wimbledon. De Londense organisatie laat Russische en Belarussische tennissers niet toe vanwege de Russische inval in Oekraïne. Uit protest tegen het Engelse besluit worden er dit jaar geen punten toegekend voor de wereldranglijst op Wimbledon.

