Roland-Garros

Het begin was nog zo veelbelovend voor Van de Zandschulp, die dit jaar als geplaatste speler (26) aan de start verscheen in Parijs. Hij brak Nadal in de allereerste game van de wedstrijd, maar kon daar niet lang van genieten.

De Veenendaler werd direct terug gebroken, en dankzij een break in de volgende opslaggame van Van de Zandschulp kon Nadal, die zelf amper punten op zijn service verloor, de set makkelijk uitserveren.

Bergafwaarts

Vanaf daar ging het bergafwaarts met van de Zandschulp. Hij kreeg geen moment ademruimte in zijn eigen opslaggames en kreeg alle hoeken van de baan te zien in de games van Nadal.

En als je dan al alle hulp kan gebruiken, moet de scheidsrechter ook geen fouten maken in jouw nadeel. Het gebeurde de Nederlander wel. De umpire dacht dat Van de Zandschulp het net had aangeraakt met zijn voet, maar in de herhaling leek het alsof dat niet het geval was. Oordeel zelf.

Ander niveau

Van de Zandschulp had zich al goed laten zien dit jaar, want zowel in de eerste ronde tegen Pavel Kotov als in de tweede ronde tegen Fabio Fognini bleek dat de Nederlander op zijn best speelde op de belangrijkste momenten. Zo draaide de Veenendaler een 5-1 achterstand om tegen de Italiaan, om later de tiebreak met 7-2 te winnen.

Maar Nadal, die al maar liefst veertien keer de Coupe des Mousquetaires omhoog mocht houden, speelt op een ander niveau. Hij liet de Nederlander alle hoeken van Suzanne Lenglen zien, zoals hij dat al tientallen keren in zijn carrière heeft gedaan.

Het enige positieve aan de wedstrijd voor Botic was dat hij geen bagel aan zijn broek kreeg. De derde set eindigde uiteindelijk in 6-4, doordat van de Zandschulp zich op het laatste moment nog knap terug vocht. Nadal serveerde de wedstrijd echter koeltjes uit op 5-4 en boekt daarmee een plek in de vierde ronde, waarin hij gaat uitkomen tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime.

"Eer om hier te spelen"

Na afloop sprak Marion Bartoli met de Spaanse gravelkoning, die zijn nederigheid liet zien. "Het is een eer om hier weer op Suzanne Langlen te spelen. Het publiek is hier altijd geweldig. Voor mij is het hier altijd speciaal om te spelen. Ik denk dat het een goede wedstrijd is geweest. Het was een lastige pot, en Botic heeft goed gespeeld. Ik ben erg tevreden met mijn prestatie."

Nadal erkent dat Van de Zandschulp hem tegen het einde van de wedstrijd nog hard liet werken. "Ik had een kans om er 5-0 van te maken, en dan is de wedstrijd over. Die pakte ik niet doordat hij een prachtige ace sloeg op zijn tweede service. Ik gaf hem de kans om terug te komen doordat ik zelf een mindere servicegame had. Hij begon ineens veel agressiever te spelen en iedereen weet dat het altijd lastig is om de wedstrijd uit te maken."

"Al met al ben ik erg blij dat ik door ben in straight sets. Dit was mijn beste partij van het toernooi tot nu toe, dus daar ben ik erg tevreden mee", aldus de Spanjaard.

