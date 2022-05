Monfils had zich al teruggetrokken voor de ATP-toernooien in Rome en die voor eigen publiek in Lyon. De 22-jarige Fransman kampt al met hielspoor sinds het Masters-toernooi in Monte Carlo een paar weken terug.

Monfils bezet op dit moment de 22e plek op de wereldranglijst en speelt de laatste jaren het beste tennis uit zijn carrière. Zo won Monfils begin dit jaar het prestigieuze ATP-toernooi in Adelaide, één van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open.

Ad

Monfils kwam in 2008 het verst in Parijs toen hij in de halve finale verloor van Roger Federer. Uiteindelijk zou Rafael Nadal het toernooi op zijn naam schrijven, die op dat moment zijn vierde titel kon bijschrijven. De teller voor de Spanjaard staat inmiddels op dertien zege's in de Franse hoofdstad.

Tennis Tennis | Tsitsipas na verloren finale Rome - "Djokovic is een soort Formule 1-auto" EEN UUR GELEDEN

Highlights | Novak Djokovic - Rafael Nadal

"Moeilijk bewegen door hielspoor"

Op Twitter kondigt Monfils zijn terugtrekking aan. "Het spijt me te moeten mededelen dat ik me moet terugtrekken uit het Lyon Open en Roland Garros volgende week. Ik heb sinds Monte-Carlo last van hielspoor aan mijn rechterhiel waardoor ik me niet goed kan bewegen op de baan."

"Ik heb besloten deze week een kleine procedure te ondergaan om het probleem te behandelen voordat ik weer competitief ga spelen. Ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen als ik meer nieuws heb", aldus de Fransman.

Berrettini ook afwezig

Naast de Franse publiekslieveling is ook de beste speler uit Italië afwezig in Parijs. Matteo Berrettini miste al de complete voorbereiding door een handblessure en is niet op tijd fit om vijfsetters te spelen.

"Mijn team en ik hebben besloten om mij terug te trekken uit Roland Garros, waar je wedstrijden van vijf sets kunt spelen. Dat is momenteel niet handig voor mij. Mijn hand reageert wel al goed op de belasting. Ik werk hard om mijn beste niveau terug te vinden en ik kan niet wachten om weer wedstrijden te gaan spelen", aldus de Italiaan op Instragram.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tennis Tennis | "Het is een lastige situatie" - Medvedev spreekt zich uit over deelname Wimbledon 4 UUR GELEDEN