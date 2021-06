Barty kende een moeizame eerste ronde op Roland Garros. Ze won in drie sets van de Amerikaanse Bernarda Para en had in de beslissende set al een medische time-out nodig. Na de wedstrijd gaf Barty al aan niet 100% fit te zijn.

Roland Garros | Barty moeizaam naar tweede ronde

In de eerste set tegen Magda Linette was het al gauw eenrichtingsverkeer. De Poolse domineerde de eerste set, waarna Ashleigh Barty een medische time-out nam. De time-out leek in het begin van de tweede set nog even wat effect te hebben, maar bij een 2-2 stand besloot Ashleigh Barty toch dat ze de wedstrijd niet wilde uitspelen.

