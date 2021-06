Voor van de Zandschulp was het een week vol primeurs na hij zich via het kwalificatietoernooi wist te plaatsen. De Nederlander deed voor het eerst in zijn loopbaan mee aan Roland Garros en won zijn eerste wedstrijd op een Grand Slam door de Pool Hubert Hurkacz uit te schakelen. In de tweede ronde moest van de Zandschulp het opnemen tegen de nummer 46 van de wereld; Alejandro Davidovich Fokina.

Botic van de Zandschulp begon erg aan de eerste set van de wedstrijd. De 25-jarige Nederlander wist Davidovich Fokina al snel te breaken en kwam op een 4-1 voorsprong. Hierna ging het echter bergafwaarts met het spel van de Nederlander. Van de Zandschulp begon veel fouten te maken en verloor twee servicegames op rij. De 21-jarige Davidovich Fokina nam de leiding over en mocht bij 5-4 gaan serveren voor de set, wat hij foutloos deed.

In de tweede set leek van de Zandschulp opnieuw sterk te beginnen. Met een snelle break kwam hij gelijk op 2-0 voorsprong, maar vervolgens gaf de Venendaler zijn servicegame weg na een lovegame. Botic van de Zandschulp bleef zich kranig verweren, maar wisselde mooie punten af met slordigheden en verloor set twee ook met 6-4.

Set drie leek al snel de kant van de Spanjaard Davidovich Fokina op te gaan, die gelijk van de Zandschulp wist te breaken. De Nederlander vocht zich echter knap terug in de set. Davidovich Fokina werd wat onrustiger en begon meer fouten te maken. Bij een 6-5 voorsprong wist van de Zandschulp de Spanjaard te breaken voor setwinst.

Davidovich Fokina was het in de vierde set een beetje kwijt, had wat last van zijn ogen en begon fout op fout te stapelen, terwijl van de Zandschulp juist beter in de wedstrijd leek te komen. De Nederlander trok in een half uurtje de set met 6-2 naar zich toe en kon net zoals zijn eerste wedstrijd in Parijs een fraaie comeback neer gaan zetten.

Ondanks dat hij het momentum aan zijn zijde had, begon van de Zandschulp de laatste set erg slordig. Door drie foutjes keek hij gelijk tegen een break achterstand aan. Van de Zandschulp bleef knokken, maar wist de twee kansen die hij kreeg om terug te breaken niet te benutten. Alejandro Davidovich Fokina won de wedstrijd met 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 en 6-4.

Door de uitschakeling van Van de Zandschulp liggen alle Nederlanders eruit in het enkelspel, want eerder verloren Aranxta Rus en Kiki Bertens al hun eersterondepartij in het vrouwentoernooi. Robin Haase, Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof zitten nog in het dubbelspeltoernooi. De eerstgenoemde won vandaag in straight sets met zijn partner Jan Lennard Struff van het duo Ebden/Smith.

