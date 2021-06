Ondanks dat Djokovic eerst zelf gebroken werd door de Argentijn, brak hij in de eerstvolgende game meteen terug. Daarna was het 'plain sailing' voor de Serviër, die in de tweede en derde set niet meer in de problemen kwam.

In de derde ronde treft de nummer één van de plaatsingslijst de Litouwer Ricardis Berankis, de nummer 93 van de wereld.

Roland-Garros Roland Garros | Djokovic moeiteloos langs Sandgren GISTEREN OM 21:43

Australian Open Australian Open 2021 | 5 Conclusies 21/02/2021 OM 14:02