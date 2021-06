De halve finales bij de vrouwen worden vaak bezet met onbekende, laaggeplaatste spelers, en ook bij deze editie van Roland Garros is dat het geval. Wie op voorhand had gedacht dat één van de halve finales tussen de nummer 32 en de nummer 85 van de wereldranglijst zou gaan, had veel geld kunnen verdienen bij de bookmakers. Ook de andere halve finale tussen de Griekse Maria Sakkari en de Tsjechische Barbora Krejcikova is een strijd tussen twee vrouwen die nog nooit in een halve finale van een Grand Slam hebben gestaan.

Het verhaal van de wedstrijd was dat Pavlyuchenkova simpel beter was in de beslissende games. In de eerste set brak ze op 6-5 dankzij een dubbele fout van de Tsjechische. In de tweede set kwam de Russin op 4-1 voor, en leek Krejcikova nog even terug te komen toen ze twee games op rij pakte, maar Pavlyuchenkova hield het hoofd koel, pakte twee games op rij en staat daarmee voor het eerst in haar carrière in een grandslamfinale.

