Tsitsipas begon de wedstrijd uitermate sterk. De Griek brak Zverev in zijn eerste servicegame en liep gemakkelijk uit naar 6-3, en zo naar zege in de eerste set. In de tweede set waren de rollen aanvankelijk omgedraaid. Het was de Duitser die Tsitsipas vroeg in de set brak, maar hij zakte in als een plumpudding. Hij verloor vijf games op rij en verliet na het verlies in de tweede set hoofdschuddend het veld.

Maar net toen het leek dat Zverev het niet meer zag zitten, toonde 'Sacha' enorme veerkracht. Z'n slagen kwamen veel beter door, en Tsitsipas maakte mede daardoor een stuk meer fouten. De wedstrijd draaide volledig om, en ook in de vierde set was Zverev dominant. Een vijfde set moest gaan uitwijzen welke van de twee Next-Gen toppers hun debuut ging maken in de finale op Roland Garros.

Roland-Garros Roland Garros | Tsitsipas op indrukwekkende wijze naar halve finale 08/06/2021 OM 22:28

Zverev leek aanvankelijk zijn goede vorm van de vorige twee sets door te zetten. Hij kwam in de eerste game op de service van Tsitsipas op 0-40, maar faalde om de game te pakken. Die gamewinst was een enorme mentale overwinning voor de Griek, die meteen veel scherper ging spelen. Hij brak de Duitser op 2-1, en ondanks dat hij vier matchpoints verspeelde op 5-2, serveerde hij in de game daarna de wedstrijd gedecideerd uit. Met zijn winst is Tsitsipas de eerste Griek ooit in een finale van een Grand Slam. Hij zal uitkomen tegen Novak Djokovic, die later op de avond in een fenomenale partij Rafael Nadal zijn derde nederlaag in Parijs ooit bezorgde.

