Roland-Garros

Isner kon in de eerste goed meekomen, mede dankzij een uitstekend lopende service, en dankzij een break op 5-5 kon hij de eerste set naar zich toe trekken.

Ook de tweede set ging redelijk gelijk op, maar op 4-3 in de tweede set plaatste Tsitsipas zijn eerste break, en pakte de tweede set met 6-3.

In de derde set kregen beide spelers geen enkele breakkans op elkaars service, en dus moest er een tiebreak aan te pas komen. Tsitsipas liet in die tiebreak zien dat hij één van de outsiders is voor de titel in Parijs, en pakte zo de derde set. Na de verloren tiebreak was de tank op bij de boomlange Amerikaan, en kon Tsitsipas de winst makkelijk veilig stellen.

In de vierde ronde treft de Griek Pablo Carreno Busta, die zelf in straight sets won van de Amerikaan Steve Johnson.

