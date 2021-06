Roland-Garros

Zverev had geen kind aan de jonge Spanjaard, die in de tweede ronde nog in vijf sets te sterk was voor Botic van de Zandschulp. Al snel was te zien dat de pijp leeg was bij Davidovich Fokina, en van die vermoeidheid maakte de Duitser gretig gebruik.

De nummer zes van de plaatsingslijst kan vanavond rustig achterover leunen, want zijn tegenstander in de halve finale komt uit de partij tussen de Griek Stefano Tsitsipas en de Rus Daniil Medvedev Die pot vangt om 21:00 aan op het Court Phillippe Chatrier en is live te volgen op Eurosport 1 of via de Eurosport Player.

