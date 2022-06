Roland-Garros

Het Nederlands-Japanse duo ging als favoriet de finale in tegen de ongeplaatste Vliegen en Eikeri en vlogen meteen uit de startblokken. Ze namen binnen no-time een 5-2 voorsprong, maar door een fraai geplaatste break op de service van de Nederlander kwam Eikeri/Vliegen terug in de set.

Een tiebreak moest uitsluitsel gaan bieden over wie er vandoor ging met de set. Daarin piekten Shibahara en Koolhof op het juiste moment. De Japanse stond haar mannetje aan het net, en dankzij een geweldige return en een afgemaakte volley ging de set alsnog naar Koolhof en Shibahara.

Beslissing

Het bleek achteraf de beslissing in de wedstrijd. Dankzij twee breaks op zowel de service van Vliegen als die van Eikeri liepen Koolhof en Shibahara uit naar een comfortabele 4-1 voorsprong.

De Japanse kreeg op 5-2 de gelegenheid om de wedstrijd uit te serveren, en deed dat met een ace door het midden. Van de twee speelde Shibahara misschien wel het indrukwekkendst. Ze deinsde absoluut niet terug voor een aantal harde klappen van Vliegen en trok door handig netspel veel punten naar haar toe.

Reactie

Na afloop reageerden de twee tijdens de prijsuitreiking op hun overwinning. Voor Shibahara is dit een week om nooit te vergeten.

"Mixed-doubles was het eerste wat ik speelde als klein meisje. We waren vroeger met z’n vijven thuis, dus dat maakt het nog specialer om nu met de hoofdprijs in mijn handen te staan. Deze week is een droom die uitkomt."

Koolhof: "Altijd goed om de laatste te zijn, want dan is alles al gezegd. Dank aan iedereen die vandaag in het stadion was om naar ons te komen kijken, hopelijk hebben jullie het leuk gehad en volgt er nog meer mooi tennis."

"Ena, bedankt om ja te zeggen tegen mijn verzoek om samen te dubbelen. Je hebt geweldig gespeeld, ga zo door. Bedankt aan Rob, mijn coach, en mijn vriendin om hier te zijn. Het waren twee lange weken. Ik kijk ernaar uit om naar huis te gaan en te genieten."

