"Alle veranderingen in dit leven zijn moeilijk en je moet je eraan aanpassen", zei de 36-jarige Spanjaard. De geboorte van zijn zoon heeftv ook de benadering van tennis veranderd.

"Tegelijkertijd is het waar dat we het geluk hebben om op elk moment te kunnen videobellen met de technologie van vandaag, dus dat helpt altijd", aldus 22-voudig Grand Slam-winnaar.

Op het Masters-toernooi in Parijs en bij de ATP Finals in Turijn aan het einde van het seizoen heeft Nadal nog de kans om US Open-kampioen Carlos Alcaraz van de top van de wereldranglijst te verdringen. Dit heeft echter geen prioriteit voor Nadal.

"Ik snap dat het interessant voor jullie is, want jullie hebben het er nu weer over", aldus een lachende Nadal in de persconferentie. "Ik strijd niet meer voor de nummer 1-positie. Ik doe mee om nog competitief te zijn in elke wedstrijd en elk toernooi dat ik speel."

De kersverse vader eindigde vijf keer eerder bovenaan de wereldranglijst, te weten in 2008, 2010, 2013, 2017 en 2019. Ook stond hij maar liefst 209 weken aan kop van de rankings. "Ik heb deze positie meerdere keren bereikt in het verleden, dus er is voor mij geen reden meer om hiervoor echt te gaan."

