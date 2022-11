Novak Djokovic bewees eens te meer dat hij een groot sportman is en een terechte verliezer. "Je verdient de titel. Vandaag verloor ik van een speler die op de beslissende momenten beter was. Toch ben ik heel blij met mijn prestatie", zei de 35-jarige na de nederlaag.

De finale in de Accor Arena ging van begin tot eind vrij gelijk op. Djokovic startte zoals hij eigenlijk al het hele toernooi deed heel goed, maar Rune kon door een aantal weggeslagen breakpunten toch bijblijven in de tweede set, om die uiteindelijk ook te pakken.

Er ontwikkelde zich een thriller waarin Rune zijn zenuwen in bedwang hield, zelfs toen hij moest serveren om in de wedstrijd te blijven. Sterker nog: de jongeling kreeg de break in de elfde game om er 6-5 van te maken, wat ook gebeurde. In de game om de wedstrijd uit te serveren werkte Rune maar liefst zes breakpunten weg.

De derde ATP-titel voor het toptalent, die naast toernooizeges in München, Stockholm en nu dus Parijs-Bercy ook nog in de finales stond van Basel en Sofia Na afloop had Rune mooie woorden over voor zijn opponent. "Je was altijd een van mijn favoriete spelers, ik zag je op tv toen ik een kind was. Het is geweldig om hier nu te zijn", zei Rune in een interview op het veld na de wedstrijd.

