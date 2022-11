De drievoudig Grand Slam-kampioen had drie matchpunten tegen de 19-jarige Rune, maar de Deen sloeg ze allemaal weg en won uiteindelijk in de tiebreak van de derde set.

Zeer frustrerend voor Wawrinka, vooral omdat Rune's extraverte karakter op de baan niet goed door hem werd ontvangen. Wawrinka, die met zijn 37 jaar meer dan twee keer zo oud is als Rune, feliciteerde zijn tegenstander zoals het hoort met diens overwinning, maar kon het niet laten om even een sneer uit te delen aan de huidige nummer achttien van de wereld.

"Mijn advies naar jou is dat je stopt met je te gedragen als een baby op de baan, ok?"

Twee dagen daarvoor had de Deen ook al veel kritiek gekregen voor zijn optreden in de finale van het ATP-Toernooi van Basel. Rune kreeg een emotionele uitbarsting nadat scheidsrechter Mohamed Lahyani een storing in het LED-reclamebord direct achter Auger-Aliassime niet opmerkte, waarna het spel niet werd stilgelegd.

Rune voelde zich gestoord door het flikkerende scherm en stopte het punt op zijn eigen service bij een 5-5 gelijk stand. Doordat Rune het punt stopte kwam de Canadees op breakpunt, een breakpunt dat hij niet direct benuttem maar vlak daarna ging de game alsnog naar de jonge Canadees. Het bleek de beslissende break van de wedstrijd te zijn. De in Marokko geboren Zweed Lahyani had de storing van het led-scherm niet gezien, waardoor Rune gek werd. De Deen klaagde direct na het punt, maar bij de kantwissel ging de jonge Deen pas echt uit zijn plaat.

"Wat ben je verdomme aan het doen", riep Rune drie keer naar de scheidsrechter.Hiervoor kreeg hij een waarschuwing. Maar de Deen was nog lang niet klaar. "Je maakt zeker een grapje!" schreeuwde hij. "Fuck you! Je vernietigt deze wedstrijd. Hoe kun je dat niet zien?" Hij ging door met zijn tirade, schreeuwend in zijn handdoek van woede. "Je maakt zo'n grote fout in zo'n fase van de finale en je bent zelfs te trots om me nu aan te kijken?" vervolgde de 19-jarige: "Je gedraagt ​​je als een koning!"

Na de finale, zijn vierde overall op de tour, was Rune blijkbaar nog steeds niet afgekoeld. Op Twitter ging de Deen verder met het verdedigen van zijn eigen gelijk.

