Rune kreeg een emotionele uitbarsting nadat scheidsrechter Mohamed Lahyani een storing in het LED-reclamebord direct achter Auger-Aliassime niet opmerkte, waarna het spel niet werd stilgelegd.

Rune voelde zich gestoord door het flikkerende scherm en stopte het punt op zijn eigen service bij een 5-5 gelijk stand. Doordat Rune het punt stopte kwam de Canadees op breakpunt, een breakpunt dat hij niet direct benuttem maar vlak daarna ging de game alsnog naar de jonge Canadees. Het bleek de beslissende break van de wedstrijd te zijn. De in Marokko geboren Zweed Lahyani had de storing van het led-scherm niet gezien, waardoor Rune gek werd. De Deen klaagde direct na het punt, maar bij de kantwissel ging de jonge Deen pas echt uit zijn plaat.

"Wat ben je verdomme aan het doen", riep Rune drie keer naar de scheidsrechter.Hiervoor kreeg hij een waarschuwing. Maar de Deen was nog lang niet klaar. "Je maakt zeker een grapje!" schreeuwde hij. "Fuck you! Je vernietigt deze wedstrijd. Hoe kun je dat niet zien?" Hij ging door met zijn tirade, schreeuwend in zijn handdoek van woede. "Je maakt zo'n grote fout in zo'n fase van de finale en je bent zelfs te trots om me nu aan te kijken?" vervolgde de 19-jarige: "Je gedraagt ​​je als een koning!"

Dat trok toch de aandacht van Lahyani. "Praat niet zo tegen me", zei de scheidsrechter: "Toon respect en ik zal naar je luisteren." Lahyani legde uit dat hij het niet merkte en daarom het spel niet kon onderbreken. "Dat heb ik eerlijk toegegeven. Als ik het had gezien, had ik 'Let' geroepen."

Rune verdedigt zichzelf op Twitter

Na de finale, zijn vierde overall op de tour, was Rune blijkbaar nog steeds niet afgekoeld. Op Twitter ging de Deen verder met het verdedigen van zijn eigen gelijk.

Een Twitter-gebruiker zegt. "Wauw. We weten allemaal dat Mo een van de aardigste scheidsrechters is. Rune moet werken aan zijn houding en zijn explosieve uitbarstingen, als hij dat eenmaal doet... wordt hij een topspeler.

Rune reageerde daarop met een video waarin het 'onrecht wordt getoond. In verdere tweets legde Rune zijn gedrag uit aan andere gebruikers en tweette daarbij herhaaldelijk de video. "Het was een duidelijke fout op een cruciaal moment. Dat maakte me kwaad. Dat is alles."

De winst van Auger-Aliassime was de derde toernooizege in evenzoveel weken. Dankzij die overwinningen lijkt de Canadees een uitstekende uitgangspositie te hebben om zich te plaatsen voor de ATP Finals volgende maand in Turijn. Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev en Novak Djokovic hebben zich al geplaatst voor het officieuze WK Tennis.

