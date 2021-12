“Je kunt er duizenden berekeningen op loslaten wanneer Novak niet zou spelen in Melbourne en ik het toernooi zou winnen, maar dat speelt voor mij nu niet”, zegt de olympisch kampioen en kersverse winnaar van de ATP Finals. “Dit is niet het moment om over de nummer 1-positie na te denken. Ik moet me nu zo goed mogelijk voorbereiden zodat ik straks fysiek klaar ben om er voor te spelen.”

De huidige nummer drie van de wereld focust zich vooral op zijn eigen prestaties. “Ik weet dat ik niet ver verwijderd ben van de nummer 1-positie. Maar om dat te bereiken, moet ik vooral toernooien en Grand Slams winnen. Ik weet dat het meespelen van Djokovic in Melbourne nog steeds een vraagteken is. Ik hoop dat hij erbij is. Dat lijkt me duidelijk.”

Respect

Zverev heeft veel respect voor de huidige aanvoerder van de wereldranglijst. “Federer en Nadal zijn altijd de favorieten geweest van het publiek en de media. Maar op een gegeven moment kun je niet meer om al zijn records heen. Novak heeft net zoveel Grand Slams gewonnen, maar meer Master-titels. Bovendien staat hij al langer op nummer 1 dan zij ooit hebben bereikt. Aangezien ze in hetzelfde tijdperk spelen, kun je gerust zeggen dat Novak sportief een voorsprong op ze heeft.”

De Duitse tennisser kan zich zelf steeds beter meten met Djokovic. Dit komt door zijn eigen spel en niet omdat de Serviër minder is geworden. “Novak vertelde mij pas dat hij nog steeds speelt op de toppen van zijn kunnen en dat hij nu beter serveert dan ooit tevoren. Ook mijn eigen spel is de afgelopen tijd verbeterd. Dat zie ik niet alleen wanneer ik tegen Novak speel, maar ook als ik actie kom tegen anderen.”

“Ik ben rustiger geworden”, vervolgt Zverev. “Ik ben geen achttien meer. Ik begrijp het leven beter en weet dat je rustig moet blijven in belangrijke situaties. Dat heeft het afgelopen jaren effect gehad op mijn spel. Het grootste verschil is echter mijn tweede service. Ik heb het afgelopen jaren geen enkele wedstrijd meer gespeeld met een stuk of twintig dubbele fouten.”

Persoonlijke benadering

Aan het begin van dit jaar brak de 24-jarige Duitser met zijn coach David Ferrer. Toch spreekt hij nog vol lof over de Spanjaard. “We konden samen uren praten en wedstrijden kijken. Dat heb ik bijvoorbeeld nooit gedaan met mijn vorige coach Ivan Lendl. Ik voelde me nooit echt op mijn gemak wanneer ik hem sprak. We zagen elkaar alleen op de training en bij wedstrijden, terwijl ik juist een persoonlijke benadering nodig heb. Ik heb veel contact met David. De deur staat wat mij betreft nog steeds voor hem open.”

Zverev heeft hoge verwachtingen van 2022. “Vroeger had iedereen het over Nadal, Federer en Djokovic. De grootste titels zoals de Olympische Spelen, de US Open, de ATP Finals en Wimbledon gingen de afgelopen maanden zes maanden echter naar Medvedev, Djokovic en mij. Ik vermoed dat dit in het nieuwe jaar niet anders zal zijn.”

