De 25-jarige Rus, die sinds de inval in Oekraïne onder neutrale vlag speelt, liet zich vanaf het begin van het conflict uit tegen de oorlog. Het meest zichtbaar waren de boodschappen die hij schreef op een cameralens na afloop van de finale van het toernooi in Dubai en de ATP Finals in Turijn.

'No War Please’

Ad

'No War Please’, tekende hij op met zijn vinger in Dubai in februari. Negen maanden later deed hij iets soortgelijks in Turijn. ‘Peace, Peace, Peace, all we need', was toen zijn boodschap.

Tennis Tennis | Een Q&A met Eurosport-commentator David Avakian over de breuk tussen Griekspoor en Sluiter 21 UUR GELEDEN

Vooral zijn bericht in Dubai, betekent veel voor Rublev. "Het was één van de beste dingen die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Ik heb enorm veel geluk, omdat ik tennis en de wereld over reis. Maar er zijn miljoenen mensen die lijden en dat is verschrikkelijk."

Tennis | "Sport zou zich niet bezig moeten houden met politiek" - Rublev duidelijk over rol atleten

Steun van het publiek

Na de ATP Finals in Turijn bedankte hij het publiek voor de steun. "Bedankt voor alle liefde en support waarvan het voelt dat ik het niet verdien. Maar dankzij jullie vriendelijkheid zie ik in dat ik een beter mens en een betere speler kan worden. Dat betekent enorm veel voor me."

Tijdens een exclusief interview met Eurosport, voorafgaand aan de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië, gaf hij verdere uitleg. "Ik houd er niet van om over mezelf te praten en goede dingen te zeggen. Ik kan alleen mezelf beoordelen. Gezien de situatie in de wereld heb ik het gevoel dat ik de steun niet verdien. Maar de support van de mensen in Turijn heb ik nog niet eerder zo gevoeld. Het was echt een bijzonder moment."

Succesvol seizoen

Rublev kende een succesvol seizoen. Hij won vier ATP-titels en behaalde de halve finale in Indian Wells en bij de ATP Finals. Bij Roland Garros en de US Open strandde de nummer acht van de wereld in de kwartfinale.

Zijn doelen voor 2023 zijn duidelijk. "Ik wil mijzelf verder verbeteren, zowel speltechnisch als mentaal. Ik ga het jaar analyseren om alle dingen die ik verkeerd heb gedaan op een rijtje te zetten. De focus ligt erop om dit in 2023 te verminderen."

US Open | Zesde verloren kwartfinale - Rublev in tranen na nederlaag tegen Tiafoe

Waar kijk je?

De Diriyah Tennis Cup gaat van start op donderdag 8 december en is elke dag te zien op Eurosport of reclamevrij via discovery+ . Naast Rublev komen uit de top-10 ook Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Taylor Fritz en Hubert Hurkacz in actie.

Tennis Tennis | Tallon Griekspoor breekt verrassend met coach Raemon Sluiter vanwege verschil in inzicht EEN DAG GELEDEN