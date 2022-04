Tennis | Corretja onder de indruk van Alcaraz

De ontwikkeling van Alcaraz gaat razendsnel en Corretja gelooft bijna zijn eigen ogen niet: "Wat hij aan het doen is, is bijna een wonder, want hij heeft zich zo veel verbeterd."

"Hij was de nummer 300 van de wereld een paar jaar geleden. Vorig jaar was hij de nummer 100 en nu is hij de nummer 11. Hij heeft een reuzensprong gemaakt, wat erg verrassend is, zelfs als je ziet dat hij gigantisch veel talent heeft."

Roland Garros

Volgens Corretja maakt de jonge Spanjaard nu al aanspraak op de grootste prijzen: "Hij heeft een echte kans om Roland Garros te winnen, zeker weten. Hij behoort tot de beste drie of vier spelers die kans maken op de eindoverwinning."

"We gaan zien hoe het gravelseizoen gaat, maar op dit moment wil niemand tegen hem spelen. Dat is een zekerheid, want je weet dat je het zwaar gaat krijgen."

Te veel hooi op vork

Corretja waarschuwt zijn landgenoot wel voor het nemen van al te veel hooi op de vork: "Het gravelseizoen wordt erg belangrijk om te zien hoeveel wedstrijden hij wint en hoe hij richting Roland Garros gaat zonder opgebrand te zijn."

"Hij heeft zo veel wedstrijden gespeeld en hij heeft de meeste ervan gewonnen. Nu moet hij zijn kalender onder controle krijgen, want hij moet weten wanneer hij moet pieken."

