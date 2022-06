In de kwartfinalewedstrijd op Roland Garros had Rune moeite met zijn emoties onder controle te houden. In de wedstrijd tegen de Noor Casper Ruud kreeg hij het regelmatig aan de stok met de umpire en schreeuwde naar zijn moeder op de tribune dat ze moest vertrekken.

Toen Ruud de wedstrijd winnend afsloot kon er bij de Deen slechts een slappe high-five af aan het net. In de kleedkamer zou hij zijn Scandinavische tegenstander de huid hebben vol gescholden.

Volgens Rune is er echter weinig aan de hand. “Ik ben slechts negentien jaar oud. Ik ben nog steeds jong en elke dag werk ik eraan om het positieve in mijn gedrag naar voren te laten komen. Dat is een proces.”

“Ik heb zoveel passie voor de sport en dat laat ik soms teveel zien”, zei hij tegen de Deense krant Ekstra Bladet. Toch heeft hij volgens zichzelf nog genoeg tijd om aan zijn imago te werken. “Als je naar Roger Federer kijkt toen hij jong was, was hij misschien veertig keer erger. Hij is nu een van de meest gewaardeerde spelers op de Tour. Ik heb genoeg tijd om mijn imago op te krikken.”

Rune speelt deze week in Eastbourne om zich voor te bereiden op Wimbledon. Dat toernooi gaat volgende week van start.

