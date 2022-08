Tijdens de vijfde editie van de Laver Cup zou Kyrgios in het wereldteam deelnemen samen met de Canadees Felix Auger-Aliassime, de Argentijn Diego Schwartzman en de Amerikanen Taylor Fritz en Jack Sock.

Kyrgios had aan alle vier de vorige edities deelgenomen, maar kon geen enkele keer voorkomen dat zijn team aan het kortste eind trok. Zelf wist hij in 2017 pas een single te winnen bij de première in Praag.

Ad

De Laver Cup wordt georganiseerd door het bedrijf Team 8, dat onder meer geleid wordt door superster Roger Federer. Vorig jaar maakte Europa gehakt van hun opponenten. In Boston won Team Europa maar liefst met 14-1.

Tennis Tennis | "Hij moet 10 miljoen betalen" - Nadal voor de rechter gesleept na gecancelde tour 3 UUR GELEDEN

Nick Kyrgios op Instagram Foto: Eurosport

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis US Open | Djokovic gebruikt Porsche en Capoeira als trainingsmethodes GISTEREN OM 11:15