Kyrgios heeft geproefd van succes, maar het blijft tot nu toe bij nippen. Die proeverij smaakt wel naar meer, want Kyrgios is meer vastberaden dan ooit om een Grand Slam te winnen. En ook lijkt langzaam het besef te komen dat een major winnen zeker niet vanzelf gaat.

De Australiër was in de finale van Wimbledon niet opgewassen tegen graskoning Novak Djokovic, maar leek in New York opnieuw onderweg naar de eindstrijd totdat hij zeer verrassend werd verslagen door Karen Khachanov. Kyrgios reageerde na zijn verloren kwartfinale – uiteraard – door enkele rackets te slopen.

Medvedev

De frustratie van de US Open malen nog altijd door zijn hoofd. “Ik versloeg Daniil Medvedev en dacht dat ik toen de grote favoriet was voor eindwinst. De US Open was voor mij een enorme kans. Dat het fout liep, doet me nog altijd heel veel pijn…”, aldus Kyrgios.

De 27-jarige denkt nog nieuwe kansen te krijgen, nu de Big Four het steeds zwaarder krijgt, maar de volgende generatie onder aanvoering van Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Casper Ruud rukt ook op. Kyrgios snapt inmiddels dat succes niet zomaar komt aanwaaien. Zelfs hij moet er voor werken.

Naam maken op Grand Slams

“Ik moet nu weer wachten tot de Australian Open 2023, maar probeer zo goed mogelijk in vorm te blijven. De manier waarop ik nu speel, probeer ik vast te houden. Ik doe alles wat ik moet doen. Ik denk namelijk dat ik een Grand Slam kan winnen, ik weet het zelfs wel zeker, en wil daar alles voor doen.”

“Enkele jaren op rij kwam ik niet eens voorbij de derde ronde van een major. Waarschijnlijk omdat ik niet hard genoeg trainde, omdat ik de sport niet serieus genoeg nam. De laatste anderhalf train ik kei- en keihard, want op Grand Slams kun je naam maken. Prestaties op majors zorgen ervoor dat mensen écht weten wie je bent. En om te kunnen presteren moet je eerst investeren.”

Wellicht speelt ook mee dat Kyrgios zichzelf in het dubbelspel wel Grand Slam-kampioen mag noemen. Samen met Thanasi Kokkinakis won hij het dubbelspel op de Australian Open van 2022. Dubbelsucces is echter niet genoeg, Kyrgios gaat nu voor eigen succes.

