Ruud voorspelt een grote toekomst voor Alacaraz, die als een van de favorieten richting Roland Garros gaat. "Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat dit soort spelers heel ver kunnen komen en grote titels kunnen winnen. Hij heeft nu al een van de grotere titels in de sport te pakken."

De kracht van Alacaraz zit hem volgens Ruud vooral in het gebrek aan angst: "Het is indrukwekkend om hem te zien spelen en hij kent geen angst op de baan. Hij gaat voor de grote klappen en op belangrijke momenten neemt hij geen gas terug. Hij slaat met veel kracht en soms zijn het riskante ballen, maar hij maakt het grootste deel ervan, dus lijkt het niet risicovol."

"Als tegenstander word je soms verrast dat hij voor bepaalde ballen gaat, maar hij voert ze zo vaak goed uit dat het erg indrukwekkend is. Ik denk dat het duidelijk is dat hij een van de beste jonge spelers op de tour is. Hij is de eerste sinds Zverev die op zulke jonge leeftijd doorbreekt", aldus de Noor.

Goed team

Volgens Ruud heeft Alacaraz ook de randzaken goed op orde. "Hij heeft een goed team om zich heen met Juan Carlos Ferrero, die dit allemaal heeft meegemaakt. Hij was ooit de nummer één van de wereld. Ik denk dat het voor Ferrero ook leuk is om als doel te stellen een nieuwe nummer één van de wereld te creëren, als een soort junior versie van hemzelf."

Toch ziet Ruud dat Alacaraz wel degelijk te verslaan is: "We zijn allemaal onder de indruk, maar veel wedstrijden van hem zijn erg close en natuurlijk is hij te verslaan. Hij is niet onmenselijk, maar hij is erg goed en ik denk dat hij de komende jaren alleen maar beter gaan worden, want het is een harde werker."

