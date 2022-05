Tsitsipas verloor voor de vijfde keer op rij van Djokovic op gravel en steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Hij heeft zichzelf dichtbij perfectie gebracht. Als het gaat om zijn dieet of dagelijkse leven dan heeft hij alles perfect voor elkaar."

"Hij is als een Formule 1-auto. Elk klein detail kan zijn ritme verstoren. Hij zorgt ervoor dat alles wat hij doet zo dicht bij perfectie komt als mogelijk. Als het gaat over tennislegendes en records verbreken, dan denk ik persoonlijk dat meest professionele en beste is van allemaal", aldus de Griek

Djokovic is dan ook een van de favorieten om Roland Garros te winnen. Tsitsipas noemt echter ook nog een andere kanshebber: "Op dit moment zijn Carlos Alcaraz en Novak Djokovic de favorieten. Ze spelen allebei geweldig tennis."

