De scheidsrechter liep na de klacht van een van de Russische speelsters naar de supporter toe en vertelde haar dat het 'not nice' was om met de Oekraïense vlag op de tribune plaats te nemen. De vrouw, genaamd Lola, reageerde daarop dat het 'not nice was van Rusland om een ander land binnen te vallen', refererend aan de Russische inval in Oekraïne.

Na de vermaning van de scheidsrechter werd de beveiliging erbij gehaald, die haar dringend verzocht zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Lola besloot toen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen en vertrok van de tennisbaan. Ze mocht pas terugkeren nadat ze haar vlag in de auto had opgeborgen.

Meer vlaggen

De organisatie werd naar aanleiding van het incident meermaals gevraagd naar een uitleg, maar wijst daarbij op de officiële regels. Daarin staat dat de Oekraïense vlag van Lola groter was dan de toegestane 18 bij 18 inch, zo'n 45 bij 45 centimeter en de scheidsrechter daardoor alle recht had de vrouw weg te sturen.

Op sociale media is veel ophef ontstaan rond de gebeurtenis. Velen verwachten de komende dagen nog veel meer Oekraïense vlaggen bij het toernooi in Cincinnati te zien. De WTA heeft vooralsnog niet gereageerd op het incident.

