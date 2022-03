De perfecte reeks van Nadal is afgelopen. De run van 20-0 kwam ten einde in de finale van Indian Wells, door toedoen van Taylor Fritz. Dat was jammer, maar het werd pas echt vervelend toen Nadal twee dagen later bekend moest maken dat zijn problemen met ademhalen werden veroorzaakt door een stressfractuur in zijn rib.

Die ribblessure zorgt ervoor dat hij naar verwachting vier tot zes weken niet in actie kan komen. Alsof dat al niet vervelend genoeg is, zijn de gevolgen zijn nog groter. Het gravelseizoen staat voor de deur, met Roland Garros als climax, en Nadal moet een groot deel van de voorbereiding op deze Grand Slam missen.

Ad

Tennis Tennis | "Kribbige Kyrgios moet kritische vragen over racket gooien gewoon beantwoorden" - Evert EEN UUR GELEDEN

Welke toernooien moet Nadal overslaan?

Nadal kan helaas niet in actie komen tijdens de Monte Carlo Masters. Dit toernooi behoort tot de klassiekers op de kalender. Wie weet keren Novak Djokovic, Dominic Thiem en Stan Wawrinka stuk voor stuk terug, maar is Nadal afwezig. Het is de ongevaccineerde Djokovic toegestaan om in Monaco te tennissen, terwijl Thiem en Wawrinka na een lange periode van blessureleed op de weg terug zijn.

Nadal moet niet alleen verstek laten gaan tijdens de Monte Carlo Masters, er kan ook een streep door zijn deelname aan de Barcelona Open. Als de herstelperiode van vier tot zes weken juist is ingeschat, is Nadal wellicht precies op tijd fit voor de Madrid Open (1 mei). Het toernooi in Madrid wordt gevolgd door de Italië Open (8 mei) en daarna vormt Genève of Lyon met startdatum 15 mei de allerlaatste voorbereiding op Roland Garros.

Indian Wells | "Wilde perfect aan gravelseizoen beginnen" - Nadal teleurgesteld na verlies finale

Nadal is dertienvoudig winnaar in Parijs en een veertiende triomftocht zou hem een gat zien slaan tussen hem en Djokovic en Roger Federer, die op twintig gewonnen Grand Slams staan. Nadal is met 21 Grand Slams achter zijn naam recordhouder dankzij het winnen van een zinderende finale bij de Australian Open.

Kalender graveltoernooien ATP Tour 2022:

Monte Carlo Masters (10 april)

Barcelona Open/Servië Open (18 april)

BMW Open/Estoril Open (25 april)

Madrid Open (1 mei)

Italië Open (8 mei)

Genève Open/Lyon Open (15 mei)

Roland Garros (22 mei)

Kan Nadal de nummer één-positie pakken?

De blessure van Nadal heeft ook gevolgen voor zijn positie op de wereldranglijst. Dankzij zijn geweldige prestaties tot dusver in 2022 klom Nadal weer op naar de derde positie. Het gat met Djokovic slonk tot 1350 punten, terwijl er voor beiden de komende periode genoeg punten te winnen zijn. Zouden zijn, in het geval van Nadal inmiddels.

Nadal levert ook nog eens 500 punten als titelverdediger van de Barcelona Open, maar in Madrid en Parijs liggen er kansen omdat hij die toernooien bij zijn vorige deelname niet winnend afsloot. Dit staat trouwens los van prestaties vorig jaar, maar heeft meer te maken met een aangepaste puntentelling als gevolg van de corona-pandemie. Er vallen tijdens Roland Garros van Nadal 1000 punten vrij, terwijl winst bij de editie van 2022 weer de gebruikelijke 2000 punten oplevert.

De invulling van het gravelseizoen door Djokovic is nog niet helemaal duidelijk. De Monte Carlo Masters en de Servië Open zijn zekerheidjes, maar het is nog niet duidelijk of hij zonder prik mag meedoen in Madrid of Rome. Djokovic heeft in beide steden punten te verdedigen, dankzij eindwinst en een finaleplaats het vorige seizoen.

Tennis | “Nadal is niet bang om knock-out te gaan” - Wilander blijft versteld staan

Het lijkt uitgesloten dat Nadal erin slaagt om Djokovic te achterhalen voordat Roland Garros van start gaat. Dit zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de nummer één-positie onderdeel wordt van de strijd op het Parijse gravel en wie weet kan zelfs Daniil Medvedev zich hier tegenaan gaan bemoeien. Dan moet de Rus wel zijn prestaties op gemalen baksteen verbeteren.

Medvedev liet al eens doorschemeren dat tennissen op gravel zeker niet zijn favoriete bezigheid is. Hij haalde vorig jaar de kwartfinales van Roland Garros, maar dit was stiekem een grote verrassing omdat hij in aanloop hier naartoe slechts twee potjes won. De andere kant van het verhaal is dat Medvedev slechts 780 gravelpunten te verbeteren heeft en de mogelijkheden dus eindeloos zijn.

Ter vergelijking: Nadal verdedigt 2860 punten en Djokovic maar liefst 3000+.

Dit zijn de gravelpunten die Nadal te verdedigen heeft:

Monte Carlo Masters (180 punten)

Barcelona Open (500 punten)

Madrid Open (180 punten)

Italië Open (1000 punten)

Roland Garros (1000 punten)

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

Gaat slechte voorbereiding Nadal ten koste van prestaties in Parijs?

Een afgeslankte voorbereiding op Roland Garros hoeft voor Nadal zeker niet het einde van zijn kansen te betekenen. Op basis van zijn medisch dossier kun je je zelfs afvragen of de Spanjaard wellicht iets te veel van zichzelf en zijn lichaam heeft gevergd. Nadal is pas net terug en zette begin 2022 gelijk maar liefst vier hardcourttoernooien op zijn programma. Richting Roland Garros kan hij maximaal twee toernooien spelen, op basis van de laatste stand van zaken.

Het afgelopen decennium was het gravelvoorjaar van het grootste belang voor Nadal, die er prioriteit van maakte. Hij kwam minder in actie op hardcourt, ook om zijn lichaam te sparen, zodat hij vervolgens los kon gaan op zijn geliefde gravel zonder zich ergens druk om te hoeven maken. Dit perfecte plaatje wist hij keer op keer te genereren, behalve in 2020 toen werkelijk alles in de war was geschopt door het pas uitgebroken corona.

Andy Murray denkt bijvoorbeeld dat het spelen van weinig wedstrijden vooral van grote invloed is op de kansen van Djokovic. Murray op zijn beurt slaat trouwens het complete gravelseizoen over om te trainen met zijn nieuwe coach Ivan Lendl en optimaal geprepareerd het gras te betreden.

“Zoals het er nu voorstaat, zou ik Nadal aanwijzen als favoriet voor de eindzege van Roland Garros. Novak heeft de laatste tijd amper een serieuze bal geslagen, terwijl Rafa het jaar extreem goed is begonnen. Misschien had hij dit zelf ook wel niet verwacht enkele maanden terug, maar hij werd winnaar van de Autralian Open en heeft een favorietenrol richting Parijs.”

“Het fijne voor Rafa is dat hem dit misschien ook wel een heleboel druk scheelt, omdat zijn grootste overwinning al binnen is. Maar toch kun je Djokovic nooit uitvlakken. Alleen wordt het voor hem ook echt een moeilijk verhaal, omdat hij veel wedstrijden moest laten schieten. En dat gaat ten koste van je hardheid en ritme.”

Los van Djokovic en Nadal willen Medvedev plus bijvoorbeeld Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev ook niets liever dan triomfen boeken op gravel, vooral tijdens Roland Garros.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros kijk je net als alle vier de Grand Slams live op Eurosport. Wil je echt geen enkele bal missen? Stream dan live via discovery+

Tennis Miami Open | "We love you" - Osaka wint door tips therapeut en steunbetuigingen uit het publiek 5 UUR GELEDEN